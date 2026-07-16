Perfil de Ana Moser, ex-ministra do Esporte, é hackeado

O problema é que, após conectar a carteira e autorizar as solicitações do site, a vítima pode conceder permissões que facilitam aos golpistas transferir os ativos digitais para outras contas. - (crédito: Wilson Dais/Agência Brasil)

O perfil oficial no X da ex-voleibolista e ex-ministra do Esporte, Ana Moser, foi hackeado na tarde desta quinta-feira (16/7). Os posts originais, feitos por Ana, foram deletados e o responsável pela invasão disparou milhares de postagens que sugerem um golpe para retirar criptomoedas de carteiras digitais que acessam o sistema. O perfil da ex-ministra foi renomeado como “TheBlackBull”.

A publicação afirmava que um token chamado ANSEM faria um airdrop, termo usado no mercado de criptomoedas para descrever a distribuição gratuita de moedas digitais, destinado a usuários da Solana (rede. Embora esse tipo de iniciativa possa ser legítimo em alguns projetos, também é uma das estratégias mais frequentes em golpes envolvendo criptomoedas.

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Quando criminosos conseguem invadir uma conta popular no X, é comum que publiquem anúncios de supostos airdrops para aproveitar o alcance do perfil e atrair vítimas. “The Black Bull lançou um airdrop comunitário para os primeiros participantes na Solana. A atividade das carteiras, os saldos dos detentores e a participação em pools de liquidez (LP) foram registrados na captura de dados de 1º de julho de 2026”, dizem as publicações, seguidas por um link gerado para cadastrar carteiras digitais.

O problema é que, após conectar a carteira e autorizar as solicitações do site, a vítima pode conceder permissões que facilitam aos golpistas transferir os ativos digitais para outras contas. Em muitos casos, o prejuízo só é percebido depois que as criptomoedas já foram movimentadas, e normalmente não há como revertê-las.

Até o momento de publicação desta matéria a assessoria de Ana Moser ainda não respondeu aos questionamentos do Correio acerca da invasão.