IBC-Br: prévia do PIB avança 0,1% em maio

O IBC-Br é utilizado como um termômetro da economia brasileira, mas não substitui o PIB oficial - (crédito: Antonio Cruz / Agência Brasil)

A atividade econômica brasileira manteve trajetória de crescimento em maio, ainda que em ritmo moderado. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), avançou 0,1% em maio, na comparação com abril, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira (17/7).



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Na comparação com maio de 2025, o indicador registrou alta de 0,8%. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento foi de 1,4%, segundo os dados sem ajuste sazonal.

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O resultado mensal foi impulsionado pelo desempenho positivo dos principais segmentos da economia. A agropecuária avançou 0,1%, a indústria cresceu 0,4%, enquanto o setor de serviços e os impostos sobre produtos tiveram alta de 0,1% cada. Desconsiderando a agropecuária, o IBC-Br apresentou expansão de 0,2% em maio.

No trimestre encerrado em maio, o indicador acumulou crescimento de 0,7% em relação aos três meses finalizados em fevereiro, sinalizando continuidade da expansão da atividade econômica.

Calculado mensalmente pelo Banco Central, o IBC-Br é utilizado como um termômetro da economia brasileira, mas não substitui o PIB oficial, divulgado trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como os dois indicadores utilizam metodologias diferentes, seus resultados não são diretamente comparáveis.