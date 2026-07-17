Startup chinesa lança maior IA de código aberto do mundo

A startup chinesa Moonshot AI anunciou o lançamento do Kimi K3, apontado como o maior modelo de inteligência artificial de código aberto já desenvolvido. Com 2,8 trilhões de parâmetros (variáveis numéricas internas de uma IA que funcionam como sua "memória"), o sistema é o primeiro modelo aberto a se aproximar da marca de 3 trilhões, superando com ampla margem os maiores modelos chineses apresentados anteriormente, como o LongCat-2.0, da Meituan, e o V4-Pro, da DeepSeek, ambos com cerca de 1,6 trilhão de parâmetros.
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O modelo foi desenvolvido para executar tarefas complexas de múltiplas etapas, incluindo programação com mínima intervenção humana, resolução de problemas e análise de grandes volumes de dados.
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Segundo avaliações divulgadas pela empresa e por plataformas independentes, o Kimi K3 apresenta desempenho competitivo em relação a modelos fechados de empresas norte-americanas, como o GPT-5.5, da OpenAI, e o Fable 5, da Anthropic.
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Nos testes voltados à eficiência computacional, o modelo chinês alcançou desempenho semelhante ao do Fable 5 e superou sistemas como Claude Opus 4.8, GPT-5.6 Sol e GPT-5.5.
Em avaliações independentes, o Kimi K3 também obteve destaque. Na plataforma Arena.ai, conquistou a primeira colocação em testes voltados ao desenvolvimento de interfaces para websites. Já no ranking da Vals AI, ficou em segundo lugar geral, atrás apenas do Fable 5 e à frente do GPT-5.6 Sol. A consultoria Artificial Analysis também apontou que o modelo apresenta desempenho comparável ao GPT-5.5 e ao Claude Opus 4.8 em tarefas complexas de raciocínio e execução de múltiplas etapas.
Além do desempenho, a estratégia adotada pela Moonshot AI também chama atenção. Por ser um modelo de código aberto, o Kimi K3 pode ser baixado, adaptado e executado livremente por empresas e desenvolvedores, diferentemente dos principais sistemas comerciais oferecidos por OpenAI e Anthropic.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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