Governo sanciona crédito para empresas afetadas pelo tarifaço nesta quarta

A medida também vale para novas ações unilaterais comerciais que possam gerar instabilidade no mercado interno, para empresas exportadoras e para a agroindústria - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona nesta quarta-feira (22/7) um projeto de lei que autoriza a concessão de até R$ 15 bilhões em linhas de crédito para empresas afetadas pela nova tarifa de 25% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. A medida também vale para novas ações unilaterais comerciais que possam gerar instabilidade no mercado interno, para empresas exportadoras e para a agroindústria.

O texto aprovado no último dia 8 de julho no plenário do Senado prevê a utilização do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) como instrumento de garantia dos financiamentos. Os recursos podem ser destinados ao capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade produtiva, investimentos em inovação tecnológica, entre outras possibilidades.

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Além da sanção do projeto, em si, os setores atingidos pelo tarifaço esperam novas medidas do governo federal para proteger as empresas enquanto a tarifa diferenciada estiver em vigor. Ainda hoje, Lula deve apresentar uma nova etapa do plano Brasil Soberano, lançado ainda em 2025 como resposta ao tarifaço implementado pelo governo norte-americano contra produtos brasileiros.

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O evento de assinatura está previsto para esta tarde e, além de Lula, devem marcar presença o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; os ministros da Casa Civil, Miriam Belchior; da Fazenda, Dario Durigan; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa; e do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e do Embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.