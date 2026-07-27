Entregadores podem financiar motos e bicicletas a partir desta segunda

Veículos financiados deverão ser novos e fabricados no Brasil ou contar com investimentos ativos para produção nacional - (crédito: Divulgação/Moto Honda Manaus)

Começou nesta segunda-feira (27/7) o programa Move Brasil Entregadores e Motoapp, do governo federal, iniciativa que busca ampliar o acesso ao crédito para entregadores e mototaxistas por meio do financiamento de motos e bicicletas. A meta é viabilizar a aquisição de 100 mil veículos de duas rodas em todo o país.

A operação será realizada pela Caixa Econômica Federal, com recursos subsidiados pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (Fiis) e garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Além da compra dos veículos, o programa também prevê apoio financeiro para a expansão de estruturas voltadas à recarga e troca de baterias de modelos elétricos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Governo lança programa para financiar veículos a motoristas de aplicativo

Poderão participar trabalhadores vinculados a plataformas digitais de transporte e entrega que possuam cadastro ativo há, pelo menos, seis meses e que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas.

O programa também contempla ciclistas, motofretistas e mototaxistas contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), desde que estejam há, pelo menos, seis meses na mesma empresa.

Os veículos financiados deverão ser novos e fabricados no Brasil ou contar com investimentos ativos para produção nacional. No caso das motocicletas movidas a combustão, serão aceitos apenas modelos com motores de até 160 cilindradas equipados com tecnologia flex. Veículos exclusivamente a gasolina ou híbridos não poderão participar da iniciativa.

Sem entrada

Para os modelos elétricos, o programa estabelece limite de potência de 7.500 watts para motocicletas e de 1.000 watts para bicicletas.

Uma das principais características da linha de crédito é a possibilidade de financiar até 100% do valor do veículo, sem necessidade de entrada. As taxas anuais de juros serão de 11,5% para mulheres e 12,5% para homens, patamar inferior à média de mercado registrada em abril de 2026, que era de 26,6%.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

Saiba Mais Economia Receita define calendário para documentos fiscais da reforma tributária

Receita define calendário para documentos fiscais da reforma tributária Economia Confiança do consumidor recua em julho, pressionada por juros e endividamento

Confiança do consumidor recua em julho, pressionada por juros e endividamento Economia "De jeito nenhum a União vai assumir esse problema", diz Durigan sobre BRB

"De jeito nenhum a União vai assumir esse problema", diz Durigan sobre BRB Economia BRB passou R$ 12 bi ao Master e recebeu guardanapos, afirma Durigan

BRB passou R$ 12 bi ao Master e recebeu guardanapos, afirma Durigan Economia Mercado reduz projeção para inflação de 2026 pela quarta semana seguida

Mercado reduz projeção para inflação de 2026 pela quarta semana seguida Economia Durigan chama Milei de "palhaço" e diz que economia brasileira supera a argentina