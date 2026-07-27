Entregadores podem financiar motos e bicicletas a partir desta segunda

Começou nesta segunda-feira (27/7) o programa Move Brasil Entregadores e Motoapp, do governo federal, iniciativa que busca ampliar o acesso ao crédito para entregadores e mototaxistas por meio do financiamento de motos e bicicletas. A meta é viabilizar a aquisição de 100 mil veículos de duas rodas em todo o país.
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A operação será realizada pela Caixa Econômica Federal, com recursos subsidiados pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (Fiis) e garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Além da compra dos veículos, o programa também prevê apoio financeiro para a expansão de estruturas voltadas à recarga e troca de baterias de modelos elétricos.
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Poderão participar trabalhadores vinculados a plataformas digitais de transporte e entrega que possuam cadastro ativo há, pelo menos, seis meses e que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas.
O programa também contempla ciclistas, motofretistas e mototaxistas contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), desde que estejam há, pelo menos, seis meses na mesma empresa.
Os veículos financiados deverão ser novos e fabricados no Brasil ou contar com investimentos ativos para produção nacional. No caso das motocicletas movidas a combustão, serão aceitos apenas modelos com motores de até 160 cilindradas equipados com tecnologia flex. Veículos exclusivamente a gasolina ou híbridos não poderão participar da iniciativa.
Sem entrada
Para os modelos elétricos, o programa estabelece limite de potência de 7.500 watts para motocicletas e de 1.000 watts para bicicletas.
Uma das principais características da linha de crédito é a possibilidade de financiar até 100% do valor do veículo, sem necessidade de entrada. As taxas anuais de juros serão de 11,5% para mulheres e 12,5% para homens, patamar inferior à média de mercado registrada em abril de 2026, que era de 26,6%.
*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia
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