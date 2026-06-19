Move Brasil: motoristas de aplicativo e taxistas já podem pedir análise de crédito

Podem participar motoristas que mantenham cadastro ativo na mesma plataforma há pelo menos 12 meses e tenham realizado, no mínimo, 100 corridas nesse período - (crédito: Divulgação/Semob-DF)

Motoristas de aplicativo e taxistas podem acessar, a partir desta sexta-feira (19/6), uma nova linha de crédito voltada à compra de veículos novos. O Move Brasil, ou BNDES Move Motoristas, disponibiliza até R$ 30 bilhões em financiamentos com juros reduzidos para profissionais do transporte individual de passageiros.

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Podem participar motoristas de aplicativo que mantenham cadastro ativo na mesma plataforma há pelo menos 12 meses e tenham realizado, no mínimo, 100 corridas nesse período. Taxistas devidamente registrados e em atividade também estão aptos a solicitar o benefício.

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O financiamento contempla exclusivamente veículos novos de até R$ 150 mil. Os modelos devem atender a critérios de sustentabilidade, incluindo carros flex, híbridos flex, elétricos ou movidos exclusivamente a etanol. Além disso, os automóveis precisam ser produzidos por montadoras habilitadas no Programa Mover.

As condições de crédito variam conforme o perfil do solicitante. As taxas de juros podem chegar a 0,99% ao mês para homens e a 0,91% ao mês para mulheres. Além dos juros reduzidos, as motoristas podem incluir no financiamento equipamentos adicionais de segurança para os veículos.

Do total de recursos disponíveis, pelo menos R$ 3 bilhões serão destinados exclusivamente às mulheres e outros R$ 3 bilhões reservados aos taxistas. O prazo de pagamento poderá chegar a 72 meses, com possibilidade de até seis meses de carência antes do início das parcelas.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro