Lucro do FGTS cairá na conta de 138,2 milhões no fim de agosto

Lucro será dividido entre os trabalhadores com contas ativas, e proporcional ao saldo em 31 de dezembro de 2025 - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, ontem, a distribuição de R$ 13,04 bilhões referentes ao lucro obtido pelo fundo em 2025. O repasse beneficiará 138,2 milhões de trabalhadores que possuíam saldo em contas vinculadas até o fim do ano passado.

Os valores serão creditados diretamente nas contas do FGTS até 31 de agosto de 2026. Após a conclusão dos depósitos, os trabalhadores poderão consultar o valor recebido pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

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A distribuição representa uma parcela do resultado financeiro positivo registrado pelo fundo no ano passado. Em 2025, o FGTS alcançou lucro de R$ 14,65 bilhões. Desse total, cerca de 89% será destinado aos cotistas, seguindo a política adotada nos últimos anos de compartilhar parte do desempenho do fundo com os trabalhadores.

Com o repasse, a rentabilidade total das contas vinculadas ao ano passado chegará a 6,90%, resultado superior à inflação oficial do país no período. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador utilizado como referência para a inflação brasileira, acumulou alta de 4,26% em 2025. Na prática, o rendimento do FGTS ficará 2,53 pontos percentuais acima da inflação oficial do ano passado.

O crédito adicional será equivalente a 1,87% do saldo existente em cada conta vinculada em 31 de dezembro de 2025. A divisão será proporcional ao valor disponível em cada conta, o que significa que trabalhadores com saldos maiores receberão valores mais elevados. Um trabalhador que tinha R$ 1 mil depositados no FGTS no fim de 2025, por exemplo, receberá um crédito de R$ 18,68 referente à distribuição dos lucros do Fundo.

Como calcular

Para estimar o valor que será recebido, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 pelo índice de 0,01868341. Terão direito ao repasse todos os trabalhadores que possuíam contas ativas ou inativas do FGTS com saldo na data de referência. O cálculo é individual e varia conforme o valor acumulado em cada conta.

Apesar de incorporados ao saldo do FGTS, os recursos não poderão ser retirados imediatamente. O dinheiro continuará submetido às regras tradicionais de saque do Fundo e só poderá ser movimentado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou outras modalidades autorizadas.

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A distribuição dos lucros também acompanha a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabeleceu que a remuneração das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a correção pelo IPCA em todos os anos.

A divisão dos resultados do FGTS entre os trabalhadores tornou-se uma prática recorrente nos últimos anos. Em 2025, o Conselho Curador aprovou o repasse de R$ 12,9 bilhões, equivalente a 95% do lucro obtido pelo fundo em 2024.

No ano anterior, foram distribuídos R$ 15,2 bilhões referentes ao resultado de 2023. Já em 2023, apesar de o FGTS ter registrado lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, cerca de 65% desse resultado foi destinado aos trabalhadores.

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A política de distribuição busca ampliar a remuneração das contas vinculadas e aproximar o rendimento do FGTS do desempenho financeiro do fundo, sem alterar as regras de movimentação dos recursos. O Conselho é formado por representantes do governo, dos patrões e dos trabalhadores.



