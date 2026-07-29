Durigan descarta novo Desenrola e reforça que programa não será permanente

Segundo Durigan, o principal objetivo do programa é tornar as dívidas compatíveis com a capacidade de pagamento dos brasileiros - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (29/7) que o governo federal não trabalha com a possibilidade de lançar uma nova edição do programa Desenrola Brasil. Segundo ele, a iniciativa foi concebida como uma medida extraordinária para reduzir o endividamento das famílias e não como uma política permanente.

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Durigan explicou que o principal objetivo do programa foi tornar as dívidas compatíveis com a capacidade de pagamento dos brasileiros, permitindo que milhões de consumidores deixassem a condição de inadimplência. Para o ministro, esse é o "espírito" do Desenrola, que não deve ser entendido como uma ação recorrente.

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"O espírito do Desenrola é fazer a dívida caber no bolso das pessoas e permitir que elas saiam da inadimplência, não criar uma política que se repete continuamente", afirmou em entrevista à Rede TV.

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Apesar de descartar uma nova edição, o governo anunciou na terça-feira (28) a prorrogação do prazo de adesão ao Desenrola Brasil 2.0. Inicialmente previsto para terminar em 3 de agosto, o programa permanecerá aberto até 31 de agosto, ampliando o período para que consumidores elegíveis renegociem seus débitos nas condições oferecidas pela iniciativa.

Segundo o ministro, a extensão do prazo busca garantir que mais brasileiros tenham oportunidade de regularizar suas pendências financeiras antes do encerramento definitivo do programa.