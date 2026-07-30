"Brasil e EUA estão de mal, mas logo voltarão a se falar", diz ministro

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), Márcio Elias Rosa, admitiu, nesta quinta-feira (30/7), que a diplomacia brasileira vive um momento ruim com os Estados Unidos, mas que, independentemente disso, voltará a conversar e negociar com os norte-americanos.
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A fala ocorreu durante evento em Brasília na Outlook Agro Brasil, realizado na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil).
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“O Brasil não sai da mesa de negociação, por piores que sejam os desaforos. A gente está de mal, mas logo volta a se falar”, disse o ministro.
Na ocasião, o ministro também afirmou que, em “momentos como esse”, a Organização Mundial do Comércio (OMC) “nunca fez tanta falta” para evitar a “discriminação” de uma nação em relação à outra.
“Essa OMC faz muita falta, porque alguns países se sentem mais poderosos do que outros para impor tarifas, criar barreiras tarifárias, vedando o acesso de alguns a seu mercado, permitindo o acesso de outros, e com isso discriminando as nações”, explicou a jornalistas após o evento.
Para o ministro, um exemplo da falta de controle da Organização são os “danos” impostos ao Brasil há mais de um ano com o anúncio de tarifas pelos Estados Unidos. Alíquotas que, na avaliação dele, não possuem motivações comerciais. “Isso viola as regras do tratado da OMC”, pontuou.
Sem lamentação
No entanto, segundo Elias, não há espaço para lamentações neste momento. Por isso, o Brasil seguirá negociando para superar qualquer “injusta e indevida” limitação imposta por terceiros à produção do Brasil.
“Se nós ficarmos aqui lamentando a ausência e não fizermos nada para superar essa dificuldade, nós só vamos eternizar o dano ou prejuízo para o nosso setor produtivo”, avaliou.
Vale lembrar que a OMC é um órgão internacional criado em 1995 para regular o comércio entre os países, definir regras globais e julgar disputas comerciais.
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