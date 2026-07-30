"Brasil e EUA estão de mal, mas logo voltarão a se falar", diz ministro

"O Brasil não sai da mesa de negociação, por piores que sejam os desaforos. A gente está de mal, mas logo volta a se falar", disse o ministro - (crédito: Júlio César Silva/Mdic)

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), Márcio Elias Rosa, admitiu, nesta quinta-feira (30/7), que a diplomacia brasileira vive um momento ruim com os Estados Unidos, mas que, independentemente disso, voltará a conversar e negociar com os norte-americanos.

A fala ocorreu durante evento em Brasília na Outlook Agro Brasil, realizado na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil).

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“O Brasil não sai da mesa de negociação, por piores que sejam os desaforos. A gente está de mal, mas logo volta a se falar”, disse o ministro.

Na ocasião, o ministro também afirmou que, em “momentos como esse”, a Organização Mundial do Comércio (OMC) “nunca fez tanta falta” para evitar a “discriminação” de uma nação em relação à outra.

“Essa OMC faz muita falta, porque alguns países se sentem mais poderosos do que outros para impor tarifas, criar barreiras tarifárias, vedando o acesso de alguns a seu mercado, permitindo o acesso de outros, e com isso discriminando as nações”, explicou a jornalistas após o evento.

Para o ministro, um exemplo da falta de controle da Organização são os “danos” impostos ao Brasil há mais de um ano com o anúncio de tarifas pelos Estados Unidos. Alíquotas que, na avaliação dele, não possuem motivações comerciais. “Isso viola as regras do tratado da OMC”, pontuou.

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Sem lamentação

No entanto, segundo Elias, não há espaço para lamentações neste momento. Por isso, o Brasil seguirá negociando para superar qualquer “injusta e indevida” limitação imposta por terceiros à produção do Brasil.

“Se nós ficarmos aqui lamentando a ausência e não fizermos nada para superar essa dificuldade, nós só vamos eternizar o dano ou prejuízo para o nosso setor produtivo”, avaliou.

Vale lembrar que a OMC é um órgão internacional criado em 1995 para regular o comércio entre os países, definir regras globais e julgar disputas comerciais.