"Não conheço nenhuma crise diplomática com a Argentina", diz Elias Rosa

No Brasil, líder argentino chamou o presidente Lula de "presidiário" e "ladrão", e Alexandre de Moraes de "lixo careca" - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Márcio Elias Rosa, disse, nesta quinta-feira (30/7), que não existe nenhuma crise diplomática entre a Argentina e o Brasil, mesmo depois do episódio com Javier Milei no sábado (25). O presidente da Argentina veio ao país para a convenção partidária do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Presidência da República.

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No evento em São Paulo, Milei atacou o Executivo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal. Em seu discurso, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “presidiário” e “ladrão”, e Alexandre de Moraes de “lixo careca”. Para o chefe de Estado argentino, Flávio é uma saída para vencer a “escória socialista”.

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"O Brasil ainda não viveu as consequências mais nefastas e profundas desse modelo [socialista], mas pode vivê-las se não der uma volta neste barco. Confiamos em você, Flávio, para vencer, parar a escória socialista”, disse Milei ao declarar apoio ao filho de Jair Bolsonaro.

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Apesar disso, o chefe da pasta do Mdic não acredita que esse episódio irá afetar as negociações comerciais entre os países. "Eu realmente não conheço nenhuma crise diplomática com a Argentina", enfatizou durante evento na Outlook Agro Brasil, na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil), em Brasília.

Para o atual secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Alex Giacomelli, as relações diplomáticas também “continuam” as mesmas.

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"Os fatos são públicos, nosso embaixador (em Buenos Aires) foi chamado a Brasília, e, desde então, não houve nenhum fato novo. Diplomaticamente, nós temos que esperar um pouco para passar essa situação, mas as relações diplomáticas continuam e vamos esperar para que não haja nada além disso", avaliou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro