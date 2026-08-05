Presidente do Correio destaca a importância da segurança jurídica no cenário atual

Segundo Guilherme Machado, o Brasília Summit faz parte da missão do Correio de promover discussões de alto nível entre o empresariado e o meio político da capital federal - (crédito: YouTube/Reprodução)

O debate sobre segurança jurídica ganhou protagonismo na abertura da 8ª edição do Brasília Summit, realizada nesta quarta-feira (5/8), em Brasília. O evento, realizado pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais –, em parceria com o Correio Braziliense, reúne autoridades, empresários e representantes do setor público para discutir o tema "A segurança jurídica e o desafio da infraestrutura no Brasil".

Ao discursar na abertura do encontro, o presidente do Correio, Guilherme Machado, afirmou que a discussão sobre segurança jurídica se torna ainda mais relevante diante do cenário atual do Brasil. Ele anunciou que, para tratar do tema, o evento conta com a participação do ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ressaltando a importância do debate proposto.

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Durante sua saudação aos participantes, Machado destacou que o Brasília Summit faz parte da missão do jornal de promover discussões de alto nível entre o empresariado e o meio político da capital federal. Ele agradeceu a presença dos convidados e desejou que o encontro contribua para o aprofundamento das reflexões sobre os desafios relacionados à segurança jurídica e à infraestrutura no país.

A 8ª edição do Brasília Summit acontece das 8h às 12h, no Brasília Palace Hotel, no Setor de Hotéis e Turismo Norte. A programação reúne especialistas e autoridades para discutir temas considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional.