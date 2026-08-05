Valdemar diz que o nome de Gaspar para vice de Flávio foi definido há seis meses

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou, nesta quarta-feira (5/8), que a escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) para compor a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência como vice ocorreu há cerca de seis meses. Segundo ele, a direção do partido conseguiu manter a decisão em sigilo durante todo esse período, apesar das especulações em torno de outros nomes para a vaga de vice.
“Escolhemos o Alfredo há seis meses. Eu não entendi como não vazou. É impressionante”, declarou Valdemar. De acordo com o dirigente, desde o início das conversas ele orientava Flávio Bolsonaro a preservar a informação. “Eu falava para eles: ‘pelo menos fala para o Alfredo não falar nada. Isso não pode vazar. Vamos levar isso até o final’”, emendou.
“Escolhemos o Alfredo há seis meses. Eu não entendi como não vazou. É impressionante”, declarou Valdemar. De acordo com o dirigente, desde o início das conversas ele orientava Flávio Bolsonaro a preservar a informação. “Eu falava para eles: ‘pelo menos fala para o Alfredo não falar nada. Isso não pode vazar. Vamos levar isso até o final’”, emendou.
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Valdemar também afirmou que, na avaliação da cúpula do partido, Alfredo Gaspar sempre foi a primeira opção para integrar a chapa. “Não tem um vice melhor para nós que o Alfredo Gaspar”, enfatizou. O presidente do PL ressaltou, no entanto, que outras lideranças da legenda e de partidos aliados também reuniam credenciais para ocupar a vaga, citando a senadora Tereza Cristina e o senador Rogério Marinho.
Ao encerrar o discurso, Valdemar elogiou a condução das negociações e afirmou que a escolha recebeu o aval de aliados próximos da campanha. Dirigindo-se a Flávio Bolsonaro, declarou que a definição foi “uma escolha maravilhosa” e parabenizou o senador pela condução do processo, além de agradecer às lideranças do partido que participaram da articulação para manter a decisão sob reserva até o anúncio oficial.
Ao encerrar o discurso, Valdemar elogiou a condução das negociações e afirmou que a escolha recebeu o aval de aliados próximos da campanha. Dirigindo-se a Flávio Bolsonaro, declarou que a definição foi “uma escolha maravilhosa” e parabenizou o senador pela condução do processo, além de agradecer às lideranças do partido que participaram da articulação para manter a decisão sob reserva até o anúncio oficial.
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Por Danandra Rocha
postado em 05/08/2026 12:27 / atualizado em 05/08/2026 12:28