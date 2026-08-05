Brasil investe pouco em infraestrutura, diz presidente da Abar

"Temos que reconhecer que investimos muito pouco. Não estamos avançando e, assim, perdemos espaço em relação ao resto do mundo", disse Benevides - (crédito: Reprodução/Youtube)

O presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras (Abar), Vinicius Benevides, defendeu o aumento dos investimentos em infraestrutura e o fortalecimento das agências reguladoras como condições essenciais para o desenvolvimento do país.

Benevides participou, nesta quarta-feira (5/08), da 8ª edição do Brasília Summit com o tema A Segurança Jurídica e o Desafio da Infraestrutura no Brasil. O evento foi realizado pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais em parceria com o Correio Braziliense.

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Segundo ele, o Brasil investe, em média, apenas 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em infraestrutura, percentual inferior ao de países como China, Índia e nações europeias. Para Benevides, o baixo volume de investimentos faz com que o país perca competitividade e dificulta a geração de empregos e o crescimento econômico.

“Temos que reconhecer que investimos muito pouco. Não estamos avançando e, assim, perdemos espaço em relação ao resto do mundo. Este país é grande e nós temos que investir”, disse durante o Summit.

Cortes orçamentários



O presidente da Abar também alertou que a segurança jurídica é um fator decisivo para atrair investidores e afirmou que as agências reguladoras precisam de autonomia financeira, administrativa e regulatória para desempenhar suas funções.

"Pela primeira vez, foram permitidos servidores terceirizados. As consequências foram muito ruins. Isso gera uma instabilidade muito grande para os investimentos deste país. Sem segurança jurídica, sem as agências funcionando com plena autonomia, você não consegue atrair investidores”, entende.



Além disso, ele criticou os sucessivos cortes orçamentários sofridos pelas instituições e destacou iniciativas recentes do Tribunal de Contas da União (TCU), do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional em defesa da autonomia das agências.



*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia