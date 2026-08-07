Com juros em queda, agronegócio aposta em imóveis urbanos para lucrar

Ambientes modernos do Seasons Trade Center Residences, que atraem o capital do agronegócio em busca de renda e diversificação - (crédito: Divulgação)

A renda fixa ainda paga bem, mas já não ocupa sozinha o centro da estratégia de parte das famílias ligadas ao agronegócio. Com a expectativa de queda dos juros, produtores rurais buscam imóveis urbanos para combinar proteção patrimonial e renda mensal.

Em Primavera do Leste (MT), 80% dos compradores do Seasons Trade Center Residences, da Edificatto, têm ligação com o agronegócio. O movimento acompanha o cenário da Selic, que foi reduzida para 14,25% em junho, após três cortes consecutivos. A expectativa do mercado, segundo o Relatório Focus do Banco Central, é de que a taxa chegue a 12% ao fim de 2027.

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Nesse contexto, investidores que antes concentravam patrimônio em terras e máquinas agora olham para ativos imobiliários como forma de diversificação. A busca coincide com o fortalecimento do aluguel no Brasil. Dados da PNAD Contínua, do IBGE, mostram que os domicílios alugados alcançaram 23,8% das moradias em 2025, um aumento em relação aos 18,4% de 2016.

Nas cidades do agro, a procura por locação é intensificada pela safra, feiras e operações agrícolas. Municípios como Primavera do Leste recebem um fluxo constante de técnicos, fornecedores e executivos, o que pressiona a oferta de imóveis bem localizados. Com um PIB per capita superior a R$ 100 mil, a cidade se tornou um polo do agronegócio, atraindo profissionais o ano todo.

Renda e flexibilidade no Seasons

A projeção de rentabilidade para unidades do Seasons Trade Center Residences destinadas à locação varia entre 11% e 14% ao ano. A estimativa de ocupação é de 80% para imóveis com gestão profissional da Housi, plataforma de moradia por assinatura.

O empreendimento possui plantas de 40 m² a 130 m² para atender a diferentes demandas. As unidades maiores são voltadas a famílias e profissionais que se instalam na cidade, enquanto as plantas compactas são ideais para investidores interessados em locação flexível, com gestão terceirizada.

Gisele Barco, CEO da Edificatto Desenvolvedora Urbana, afirma que o capital do agro sempre teve forte relação com ativos reais. "A terra continua sendo central, mas hoje o produtor também busca renda urbana, previsibilidade e diversificação", declara.

O Seasons faz parte do Complexo Trade Center Primavera, um projeto que reúne torre corporativa, consultórios, mall, centro de convenções e rooftop. A proposta é atender a uma cidade movida pelo agro que demanda estruturas urbanas semelhantes às de grandes centros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.