Gás do Povo: Caixa libera recarga gratuita para 3,2 milhões de famílias

A Caixa libera nesta segunda-feira (10/8) o vale-recarga do programa Gás do Povo para cerca de 3,2 milhões de famílias em todo o país. O benefício permite a recarga gratuita do botijão de gás.
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Para ter acesso, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa. A validação eletrônica é feita diretamente na maquininha azulzinha da Caixa.
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A confirmação do benefício pode ser realizada de três formas:
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Cartão do Bolsa Família: com chip, mediante uso da senha;
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Cartão de débito da Caixa: também com o uso da senha;
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CPF: com um código de validação enviado ao celular cadastrado na CAIXA.
Como consultar o direito ao benefício
Os beneficiários podem verificar se têm direito ao vale-recarga do programa Gás do Povo por meio de diversos canais de atendimento e plataformas digitais.
A consulta está disponível nos seguintes locais:
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Site do MDS (Consulta Gás do Povo);
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Aplicativo “Meu Social”;
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Aplicativo Benefícios Sociais CAIXA;
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Portal Cidadão Caixa;
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Atendimento Caixa Cidadão: 0800 726 0207.
Os vales são liberados sempre no dia 10 de cada mês, mas a periodicidade varia conforme a composição familiar registrada no Cadastro Único. Domicílios com dois ou três membros recebem um vale a cada três meses, enquanto famílias com quatro ou mais integrantes têm direito ao benefício a cada dois meses.
A Caixa é responsável pela operacionalização do programa e pelo sistema de adesão das revendas. Para participar, as empresas precisam estar cadastradas na ANP, com situação regular na Receita Federal, possuir conta corrente PJ na Caixa e usar a azulzinha como meio de pagamento.
Dúvidas sobre o programa podem ser esclarecidas pelo telefone 121, pelo canal FalaBR ou pelo SAC Caixa no número 0800 726 0101. A Caixa também disponibiliza páginas de atendimento, uma para beneficiários e outra para revendedores.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.