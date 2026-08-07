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Gás do Povo: Caixa libera recarga gratuita para 3,2 milhões de famílias

Benefício é liberado nesta segunda (10); veja como consultar seu direito e usar o CPF ou cartão do Bolsa Família para garantir o botijão de gás

Famílias brasileiras podem garantir a recarga gratuita de seus botijões de gás através do programa Gás do Povo - (crédito: Divulgação/MDS)
Famílias brasileiras podem garantir a recarga gratuita de seus botijões de gás através do programa Gás do Povo - (crédito: Divulgação/MDS)

A Caixa libera nesta segunda-feira (10/8) o vale-recarga do programa Gás do Povo para cerca de 3,2 milhões de famílias em todo o país. O benefício permite a recarga gratuita do botijão de gás.

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Para ter acesso, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa. A validação eletrônica é feita diretamente na maquininha azulzinha da Caixa.

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A confirmação do benefício pode ser realizada de três formas:

  • Cartão do Bolsa Família: com chip, mediante uso da senha;

  • Cartão de débito da Caixa: também com o uso da senha;

  • CPF: com um código de validação enviado ao celular cadastrado na CAIXA.

Como consultar o direito ao benefício

Os beneficiários podem verificar se têm direito ao vale-recarga do programa Gás do Povo por meio de diversos canais de atendimento e plataformas digitais.

A consulta está disponível nos seguintes locais:

  • Site do MDS (Consulta Gás do Povo);

  • Aplicativo “Meu Social”;

  • Aplicativo Benefícios Sociais CAIXA;

  • Portal Cidadão Caixa;

  • Atendimento Caixa Cidadão: 0800 726 0207.

Os vales são liberados sempre no dia 10 de cada mês, mas a periodicidade varia conforme a composição familiar registrada no Cadastro Único. Domicílios com dois ou três membros recebem um vale a cada três meses, enquanto famílias com quatro ou mais integrantes têm direito ao benefício a cada dois meses.

A Caixa é responsável pela operacionalização do programa e pelo sistema de adesão das revendas. Para participar, as empresas precisam estar cadastradas na ANP, com situação regular na Receita Federal, possuir conta corrente PJ na Caixa e usar a azulzinha como meio de pagamento.

Dúvidas sobre o programa podem ser esclarecidas pelo telefone 121, pelo canal FalaBR ou pelo SAC Caixa no número 0800 726 0101. A Caixa também disponibiliza páginas de atendimento, uma para beneficiários e outra para revendedores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/08/2026 16:27 / atualizado em 07/08/2026 16:32
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