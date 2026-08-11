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ACORDOS

Lula e Vieira recebem secretária de negócios das Filipinas no Alvorada

Estratégia do governo é diversificar mercados para exportações de produtos em meio ao tarifaço dos Estados Unidos

Brasil busca aumentar o comércio com o Sudeste Asiático. Lula deve participar da Cúpula da Asean em novembro - (crédito: Marcelo Carmargo/Agencia Brasil)
Brasil busca aumentar o comércio com o Sudeste Asiático. Lula deve participar da Cúpula da Asean em novembro - (crédito: Marcelo Carmargo/Agencia Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, receberam a secretária de Negócios Estrangeiros da Filipinas, Maria Tereza Lázaro, nesta terça-feira (11/8), no Palácio da Alvorada, momentos antes de Brasil e o país do Sudeste Asiático firmarem acordos econômicos.

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Embora os memorandos firmados nesta terça, em cerimônia no Itamaraty, não abrangessem tratados bilaterais de livre comércio, os entendimentos visam fomentar o turismo e a troca de conhecimentos nas áreas de ciência, tecnologia e energia. 

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Esses acordos ocorrem no momento em que o Brasil busca diversificar mercados e ampliar relações comerciais para além dos Estados Unidos, responsável por colocar sobretaxa de até 37,5% a diversas exportações brasileiras.

Cúpula da Asean

Atual presidente da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), o governo das Filipinas convidou formalmente o Brasil para participar da cúpula do bloco, prevista para novembro deste ano, em Manila, capital da Filipinas. O presidente Lula, de acordo com a secretária Maria Thereza e o com o chanceler Mauro Vieira, confirmou a presença brasileira.

Além de Filipinas, a Asean reúne países como Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos e Malásia. O comércio entre Brasil e países do bloco do Sudeste Asiático ultrapassou US$ 38,4 bilhões em 2025, segundo informações do Itamaraty.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 11/08/2026 16:27
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