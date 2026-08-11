Exportações do Brasil para os EUA caem 12,2% até julho

As exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram US$ 20,95 bilhões entre janeiro e julho de 2026, uma queda de 12,2% em relação ao mesmo período de 2025. O resultado representa uma redução de US$ 2,8 bilhões nas vendas e o menor valor exportado pelo Brasil ao mercado norte-americano desde 2023.
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As importações brasileiras provenientes dos Estados Unidos totalizaram US$ 23,22 bilhões no acumulado do ano. De acordo com os dados das tabelas, houve retração de 10,4% nas compras em relação ao mesmo período de 2025. Com o resultado, o deficit comercial brasileiro com os Estados Unidos aumentou 122,3%, chegando a US$ 2,3 bilhões.
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Os dados são do Monitor do Comércio Brasil-Estados Unidos, elaborado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) com base em informações do Comexstat.
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Apesar da retração nos fluxos comerciais, os Estados Unidos permaneceram como o segundo principal destino das exportações brasileiras e a segunda principal origem das importações do país. No acumulado até julho, a China liderou os dois rankings, com US$ 69,02 bilhões em exportações brasileiras e US$ 44,96 bilhões em importações.
A retração das exportações brasileiras atingiu tanto os produtos sem sobretaxa quanto aqueles submetidos às tarifas adicionais aplicadas pelo mercado norte-americano. Os bens que não estão sujeitos a sobretaxas movimentaram US$ 11,10 bilhões até julho, queda de 9,7%. Já os produtos sobretaxados somaram US$ 9,84 bilhões, recuo de 14,4%.
*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia
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