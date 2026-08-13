Varejo cresce 0,5% em junho, mas vendas ampliadas recuam 1%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico tiveram o maior avanço, de 2,4%, seguidos por hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com alta de 1,1% - (crédito: BBC Geral)

O volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,5% em junho, na comparação com maio, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados nesta quinta-feira (13/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com junho de 2025, o volume de vendas do varejo avançou 2,9%, após alta de 0,4% em maio. No acumulado do ano, o setor registra crescimento de 1,9%. Em 12 meses, a alta é de 1,6%.

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A alta foi sustentada por quatro das oito atividades pesquisadas. Outros artigos de uso pessoal e doméstico tiveram o maior avanço, de 2,4%, seguidos por hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com alta de 1,1%. Móveis e eletrodomésticos cresceram 0,4%, enquanto artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria avançaram 0,2%.

Entre as atividades que registraram queda, livros, jornais, revistas e papelaria tiveram o pior desempenho, com recuo de 9,9%. Na sequência, aparecem tecidos, vestuário e calçados, com queda de 2,6%; combustíveis e lubrificantes, com 1,7%; e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com 1,3%.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas recuou 1,0% em junho, ante maio, depois de uma queda de 0,3% no mês anterior. A média móvel trimestral do segmento também caiu 0,7% no trimestre encerrado em junho, após retração de 0,4% no período até maio.

As vendas de veículos e motos, partes e peças recuaram 1,5% em junho, enquanto o segmento de material de construção teve queda de 3,5%.