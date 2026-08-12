Inclusão na Caixa: extrato em Braille para conta corrente e salário

Clientes da Caixa com deficiência visual agora podem solicitar o extrato bancário em Braille para conta corrente, tanto de pessoa física quanto jurídica, e também para conta salário. O serviço gratuito, que antes era disponibilizado apenas para contas poupança, foi ampliado.
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Para receber o documento, o titular da conta deve fazer a solicitação em qualquer agência do banco. Após o cadastro, os extratos passam a ser enviados mensalmente para o endereço informado pelo cliente, sem custo.
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Mais autonomia e segurança
A oferta do extrato em Braille permite que clientes com deficiência visual consultem suas informações financeiras com mais autonomia e segurança. O leiaute do documento foi desenvolvido com a colaboração de empregados da própria Caixa com deficiência visual e domínio da leitura em Braille.
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Atendimento em Libras
A Caixa também possui atendimento com intérpretes de Libras. O serviço está disponível nos Correspondentes Caixa Aqui (CCA), nas agências da instituição e nas casas lotéricas.
Os clientes podem ainda acessar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no site da Caixa. Para utilizar essa opção, é necessário que a câmera do computador ou celular esteja habilitada e que o usuário permita o acesso à sua localização.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.