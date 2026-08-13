Estrangeiros retiram R$ 4,7 bilhões da B3 em maior saída diária desde 2021

Investidores estrangeiros retiraram R$ 4,7 bilhões da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no pregão de terça-feira (11/8), em meio à forte queda do Ibovespa, que recuou 2,5% na sessão. Foi a maior saída diária registrada por essa categoria desde abril de 2021, quando os estrangeiros retiraram R$ 6,6 bilhões da bolsa brasileira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com os dados de fluxo de investidores, o movimento ampliou a fuga de capital externo em agosto. Até agora, os investidores estrangeiros acumulam saldo negativo de R$ 11,9 bilhões no mês. No ano, o fluxo ainda é positivo em R$ 24,4 bilhões.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O saldo de recursos estrangeiros na bolsa brasileira atingiu o maior nível do ano em abril, quando chegou a R$ 56,5 bilhões. Desde então, as retiradas ultrapassaram R$ 32 bilhões, reduzindo significativamente o volume acumulado de capital externo no mercado acionário brasileiro.
O movimento ocorreu no mesmo dia em que o J.P. Morgan revisou sua recomendação para as ações brasileiras, rebaixando a classificação de “overweight”, que indica exposição acima da média, para neutra. A mudança contribuiu para acelerar as vendas de ativos brasileiros por investidores estrangeiros. A pressão levou o Ibovespa a perder a marca dos 170 mil pontos.
Saiba Mais
- Economia Varejo cresce 0,5% em junho, mas vendas ampliadas recuam 1%
- Economia PLP dos combustíveis prevê trava ao Fundo Constitucional do DF
- Economia Desigualdade de renda persiste no Brasil, aponta relatório
- Economia Lula assina decretos para setor elétrico e transição energética
- Economia CNJ e BC criam sistema para rastrear transferências de precatórios
- Economia Entrada da China na ação do Brasil na OMC ajuda a combater guerra tarifária contra os EUA?