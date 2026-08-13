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Estrangeiros retiram R$ 4,7 bilhões da B3 em maior saída diária desde 2021

Fluxo negativo em agosto chega a R$ 11,9 bilhões, em meio à queda do Ibovespa e à revisão da recomendação do J.P. Morgan para ações brasileiras

Investidores estrangeiros acumulam saldo negativo de R$ 11,9 bilhões no mês - (crédito: B3/Divulgação)
Investidores estrangeiros acumulam saldo negativo de R$ 11,9 bilhões no mês - (crédito: B3/Divulgação)

Investidores estrangeiros retiraram R$ 4,7 bilhões da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no pregão de terça-feira (11/8), em meio à forte queda do Ibovespa, que recuou 2,5% na sessão. Foi a maior saída diária registrada por essa categoria desde abril de 2021, quando os estrangeiros retiraram R$ 6,6 bilhões da bolsa brasileira.

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De acordo com os dados de fluxo de investidores, o movimento ampliou a fuga de capital externo em agosto. Até agora, os investidores estrangeiros acumulam saldo negativo de R$ 11,9 bilhões no mês. No ano, o fluxo ainda é positivo em R$ 24,4 bilhões.

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O saldo de recursos estrangeiros na bolsa brasileira atingiu o maior nível do ano em abril, quando chegou a R$ 56,5 bilhões. Desde então, as retiradas ultrapassaram R$ 32 bilhões, reduzindo significativamente o volume acumulado de capital externo no mercado acionário brasileiro.

O movimento ocorreu no mesmo dia em que o J.P. Morgan revisou sua recomendação para as ações brasileiras, rebaixando a classificação de “overweight”, que indica exposição acima da média, para neutra. A mudança contribuiu para acelerar as vendas de ativos brasileiros por investidores estrangeiros. A pressão levou o Ibovespa a perder a marca dos 170 mil pontos.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 13/08/2026 12:00 / atualizado em 13/08/2026 12:02
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