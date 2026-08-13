EUA incluem Brasil em lista de risco para desvio de produtos chineses

Relatório do governo Trump cita Brasil e Turquia como plataformas regionais de produção e logística - (crédito: BBC Geral)

O governo de Donald Trump incluiu o Brasil em uma lista de mais de 40 países considerados de maior risco para o transshipment de produtos ligados à China. A prática consiste em enviar mercadorias chinesas para um terceiro país antes de exportá-las aos Estados Unidos, com o objetivo de driblar tarifas ou outras restrições comerciais.

Em relatório divulgado nesta quinta-feira (13/8), a Casa Branca classificou o Brasil no nível 2, que reúne países com forte integração, segundo o governo americano, a cadeias produtivas, plataformas industriais e rotas logísticas ligadas à China.



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Além do Brasil, estão no grupo Indonésia, Malásia, Tailândia, Turquia e Vietnã. O relatório cita Brasil e Turquia como plataformas regionais de produção e logística que poderiam ser usadas para redirecionar mercadorias ou dificultar a identificação de sua origem.



Para os Estados Unidos, produtos “ligados à China” não precisam ser declarados como chineses para entrar nessa classificação. O governo considera fatores como componentes fabricados na China, participação de empresas chinesas, financiamento ou fornecedores do país e etapas de produção realizadas em território chinês.

O relatório aponta que o transshipment pode envolver montagem ou processamento limitado, troca de etiquetas, reembalagem e alteração de documentos para fazer com que a mercadoria aparente ter origem em outro país.

A Casa Branca ressalva, no entanto, que o aumento das importações americanas de terceiros países não significa, por si só, que exista transbordo ilegal. Parte desse movimento pode decorrer de mudanças legítimas nas cadeias de produção, nos investimentos e nas fontes de fornecimento.

Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru também foram classificados como “corredores latino-americanos”, associados a rotas de redirecionamento de mercadorias pelo Atlântico e pelo Pacífico, além de operações de armazenamento e montagem regional.