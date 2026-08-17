Inadimplência empresarial atinge recorde e supera 9,1 milhões de CNPJs no Brasil

Em média, cada empresa inadimplente acumula 7,3 contas em atraso, com dívida média de R$ 25.508,96 por CNPJ - (crédito: Una/Divulgação)

O número de empresas inadimplentes no Brasil atingiu, em junho de 2026, o maior patamar da série histórica, superando 9,1 milhões de CNPJs negativados. O valor total das dívidas chegou a R$ 232,9 bilhões, segundo o estudo divulgado pela Serasa Experian nesta segunda-feira (17/8).



Em média, cada empresa inadimplente acumula 7,3 contas em atraso, com dívida média de R$ 25.508,96 por CNPJ. O ticket médio das pendências é de R$ 3.515,77.



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As micro e pequenas empresas são as mais afetadas pelo cenário e representam 8,6 milhões dos CNPJs inadimplentes e concentram 59,7 milhões de dívidas, que somam R$ 201,4 bilhões. Cada micro ou pequena empresa inadimplente acumula, em média, 6,9 contas em atraso com a dívida média de R$ 23.181,56 por CNPJ, enquanto o ticket médio chega a R$ 3.370,47.

Entre os segmentos, o setor de Serviços concentra a maior parcela das empresas inadimplentes, com 55,7% do total. O Comércio aparece na sequência, com 32,2%, seguido pela Indústria, com 8%, e pelo setor Primário, com 0,9%.



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Quando considerada a origem das dívidas, os Serviços também aparecem na primeira posição, responsáveis por 31,6% dos débitos. Bancos e cartões respondem por 19,5%, enquanto as Cooperativas representam 8,4%.

A região Sudeste concentra o maior número absoluto de empresas negativadas. São Paulo lidera o ranking nacional, com 3.126.658 CNPJs inadimplentes. Minas Gerais aparece em segundo lugar, com 907.558, seguido pelo Rio de Janeiro, com 874.385.



