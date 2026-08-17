Casas Bahia tem prejuízo líquido de R$ 10,1 bi de abril a junho

O grupo Casas Bahia reportou prejuízo líquido contábil de R$ 10,1 bilhões, no segundo trimestre de 2026, e não descartou a possibilidade de entrar com pedido de recuperação judicial, conforme o relatório divulgado, ontem, no site da companhia, após dois adiamentos na publicação de resultados.

Inicialmente, o balanço da companhia deveria ter sido divulgado no dia 12, e foi reagendado para sexta-feira, e acabou sendo divulgado apenas ontem, um dia antes da teleconferência para os acionistas, que será realizada na tarde de hoje. No acumulado do primeiro semestre, o prejuízo líquido somou R$ 11,2 bilhões. E, em 12 meses até junho, o resultado negativo foi de R$ 13,2 bilhões, segundo o documento. Já o Ebtida (resultado antes das despesas com impostos, juros, depreciação e amortização), ajustado somou R$ 518 milhões segundo trimestre, queda de 9,4% em relação ao mesmo período de 2025.

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Após ajustes no balanço, o prejuízo líquido passou para R$ 978 milhões, devido ao abatimento de "impactos não recorrentes" no resultado trimestral relacionados ao processo de implementação da segunda fase do "Plano de Transformação" que está em curso. Nessa conta foram incluídos, por exemplo, R$ 5,7 bilhões de baixa do Imposto de Renda diferido (a receber no futuro), R$ 1,8 bilhão de passivo de contingência contratual, R$ 1 bilhão de baixa de ágio de investimentos, R$ 500 milhões de despesas com reestruturação, e R$ 200 milhões de alienação de imobilizado intangível.

Conforme dados do relatório do grupo, a companhia informou que o resultado financeiro ocorreu "em ambiente macroeconômico desafiador para o varejo brasileiro de bens duráveis, caracterizado por elevado custo de crédito e pressão sobre a capacidade financeira dos consumidores".

A empresa ainda confirmou o fechamento de 298 lojas menos rentáveis e destacou que dará sequência à segunda fase do plano de reestruturação, "priorizando canais e categorias de maior rentabilidade, reduzindo o capital empregado e o custo de financiamento, para fortalecer a geração de caixa". Ao comentar sobre as mudanças no modelo de negócio, o grupo não descartou adotar uma nova recuperação extrajudicial ou judicial. "Dentre as medidas avaliadas pela companhia e passíveis de potencial implementação estão medidas de reorganização formal de seus passivos e obrigações, incluindo possível nova recuperação extrajudicial ou recuperação judicial", informou.

De acordo com os dados do balanço, o volume bruto de vendas de mercadorias (GMV) cresceu 0,5% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período de 2025, para R$ 10,5 bilhões, refletindo a queda de 3,2% nas lojas físicas e o crescimento de 15,3% nas vendas on-line, na mesma base de comparação. O relatório ainda mostra um dado preocupante com relação ao patrimônio líquido, que passou a ser negativo em R$ 8,3 bilhões e, no fim do ano passado, era posito em R$ 2,8 bilhões.

De acordo com o documento, contudo, a rede possui créditos fiscais federais e estaduais no valor de R$ 6,3 bilhões, mas de difícil liquidez. "A companhia encontra dificuldades em sua monetização e utilização, sendo credora e titular dos respectivos valores, porém sem acesso ao capital tão necessário para as atuais circunstâncias de suas operações. Consequentemente, a liquidez adicional contemplada no planejamento financeiro para o período — que tinha papel fundamental no processo então desenhado pela administração — não se materializou conforme originalmente esperado em decorrência de fatores alheios à companhia."

No documento, a companhia ainda reconheceu que o fato de as taxas de juros permanecerem em patamares elevados durante o primeiro semestre de 2026 e o avanço das apostas on-line prejudicaram o desempenho financeiro do grupo.

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"O ambiente de consumo também permaneceu pressionado pelo elevado endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras. Segundo dados do Banco Central do Brasil, em março de 2026, o endividamento das famílias correspondia a 49,8% da renda acumulada em 12 meses, e o comprometimento de renda com o serviço da dívida atingia 29,3%", destacou o relatório.



