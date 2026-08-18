Fenabrave realiza evento para debater futuro das concessionárias

São Paulo (SP) – A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) promove, durante os dias 18 e 19 de setembro, o 34º Congresso e Expo Fenabrave, no São Paulo Expo. O evento chega à sua 34ª edição com um público ainda maior de participantes e expositores, com o objetivo de mostrar as inovações promovidas pelo setor, além de tratar sobre os desafios que as empresas enfrentam em um ambiente de crédito mais restrito e incertezas no campo macroeconômico.

Na manhã desta terça-feira (18/8), a cerimônia de abertura reuniu autoridades como o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, e do secretário Especial de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos.

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O presidente da Fenabrave, Arcelio Júnior, destacou a importância do segmento de concessionárias e distribuição de veículos como essencial para a economia nacional. “Somos o elo vital que conecta a indústria ao cidadão brasileiro”, disse o líder da entidade, que ressaltou, ainda, que o setor deve se preocupar em se expandir dentro do Brasil, e não no exterior, para aquecer o mercado interno.

“Os nossos investimentos importam e não vamos sair do país amanhã se os negócios não forem tão bem. Ao contrário, vamos lutar, como temos feito, para crescer aqui, pois o Brasil é a nossa matriz. Não estamos em busca de outras terras, mas em expansão de negócios. Negócio que pertence a nós e às nossas famílias, porque as nossas empresas têm dono, têm raízes”, disse o presidente.

Números do setor

O Brasil possui atualmente 8.533 concessionárias em todo o território nacional, que estão presentes em quase mil municípios. Além disso, o setor é responsável por gerar mais de 380 mil empregos diretos e movimenta cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

No último mês de julho, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei 6.729/79, também conhecida como Lei Renato Ferrari. O texto é considerado um marco histórico da regulamentação do setor e foi colocada novamente no centro da pauta jurídica com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1106, que questionava a legislação.

Para o presidente da Fenabrave, a decisão da Suprema Corte atesta que a atual legislação garante segurança jurídica para montadoras, funcionários e consumidores de toda a cadeia produtiva. “Esse importante fiel da balança garante que investimentos sejam realizados e que os nossos consumidores possam encontrar atendimento especializado em todo o território nacional”, comentou Arcelio Júnior.

*O jornalista viajou a convite da Fenabrave

