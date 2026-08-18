Ministro chama taxa de juros de "insuportável" e aponta "cruzada"

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, classificou a taxa de juros como "insuportável" para o setor produtivo. A declaração ocorreu nesta terça-feira (18/8), na abertura do congresso da Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis.
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Mesmo com a economia em bom momento, com inflação "contida" e baixo desemprego, o ministro afirmou que a redução dos juros é a "Cruzada" a ser vencida pelo país.
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"Dinheiro caro é dinheiro que não vai para o investimento. Essa taxa é insuportável para qualquer empresário. Esse é o grande desafio", declarou Márcio Elias. "E não há razão macroeconômica para essa taxa."
Durante o encontro com revendedores, ele destacou os resultados positivos do setor de veículos neste ano. Para o ministro, o desempenho mostra a efetividade de políticas industriais e de programas como o "Carro Sustentável".
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"Acho que nós conseguimos assistir a um aquecimento do mercado", disse. O ministro lembrou que o crescimento da produção de veículos no Brasil neste ano só fica atrás do registrado na Índia.
Ambiente para investimentos
Márcio Elias também defendeu a importância de um ambiente institucional estável para destravar investimentos, afirmando que "não se faz política com açodamento". Segundo ele, medidas precisam ser construídas "no tempo certo e da maneira adequada".
O ministro apontou três pilares essenciais para o desenvolvimento:
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Segurança jurídica
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Previsibilidade econômica
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Estabilidade política
De acordo com Elias, o que "afugenta" os investimentos, inclusive os estrangeiros, é a instabilidade política, a imprevisibilidade econômica e a falta de segurança jurídica.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.