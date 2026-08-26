Fim da escala 6x1 teria ganhos sociais maiores que custos, diz ministro

"A gente estima que algo como 7% a 8% do custo do trabalho será aumentado pela PEC. Nossa avaliação é que essa PEC terá um impacto muito positivo na economia. As pessoas vão ter mais tempo para as famílias, mais tempo para a saúde, mais tempo para estudar, mais tempo para cuidar dos filhos. Também vamos ter uma liberação de tempo que poderá ser despendido em novos negócios relacionados ao tempo livre", disse o ministro, em conversa com jornalistas, em Florianópolis.
Na capital catarinense, o ministro participou do Startup Summit, evento organizado pelo Sebrae. Em seu discurso, Paulo Pereira destacou o avanço do empreendedorismo no Brasil, mas ponderou que o setor ainda enfrenta desafios.
"Os números do empreendedorismo no Brasil são chocantes. É um setor que reúne dezenas de milhões de pessoas. Os dados variam, mas nós ainda temos muitos empreendedores informais, algo entre 20 e 30 milhões de brasileiros. (...) A tecnologia tem condição de reduzir desigualdades, de melhorar o acesso, de construir novas soluções, de democratizar ganhos de produtividade", disse o ministro.
Fim da 6x1 no Congresso
Enquanto a PEC que prevê o fim da escala 6x1 é endossada por ministros palacianos — entre eles, o do Empreendedorismo — e pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a oposição se mobiliza para alterar a medida em meio ao avanço do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.
Senadores apontam que a PEC, da maneira como foi aprovada pela Câmara, teria caráter eleitoral, uma vez que a eleição presidencial está prevista para outubro. Sob esse argumento, parlamentares da oposição pedem mais tempo para discutir a proposta.
*Repórter viajou a convite do Sebrae Nacional