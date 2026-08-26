Lula cai e Flávio sobe nas intenções de voto no 1º turno

A pesquisa mostra a oscilação entre os dois principais candidatos ao Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert e Jefferson Rudy/Agencia Senado)

A nova pesquisa Indexa/Broadcast, divulgada nesta quarta-feira (26/8), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu para o mesmo patamar de intenções de voto registrado em maio. Candidato à reeleição, o petista aparece com 39% das intenções de voto, contra 41% de julho e 42% de junho. Já Flávio Bolsonaro (PL) está em uma curva ascendente: 34% contra os 30% registrados em maio e julho e os 31% de julho.

Evolução das intenções de voto desde maio, na Indexa/Broadcast (foto: Reprodução)

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Agora em agosto, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, Renan Santos (Missão), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 1%. Outros candidatos somam 1%. Os indecisos são 6%, os votos brancos e nulos, 6%, e 4% afirmam que não iriam votar.

Cenário de agosto sem Pablo Marçal na disputa (foto: Reprodução)

Para o sociólogo e CEO da Indexa Pesquisas, Arilton Freres, o resultado reforça a concentração da disputa nos dois principais nomes. "Lula continua na liderança, mas Flávio Bolsonaro registra crescimento e reduz a distância. O que temos neste momento é uma eleição cada vez mais concentrada nos dois principais polos, com os demais candidatos ainda encontrando dificuldade para ampliar seu espaço", avalia.

Cenário de agosto com Pablo Marçal na disputa (foto: Reprodução)

No segundo cenário testado pela pesquisa, a diferença está na presença de Pablo Marçal (PRTB) entre os nomes apresentados aos entrevistados. Nesse caso, Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32%. Ronaldo Caiado registra 5%, Renan Santos, 4%, Pablo Marçal, 2%, e Romeu Zema, 1%. Outros candidatos somam 1%, os indecisos são 10% e os votos brancos e nulos, 6%. Marçal está com os direitos políticos cassados por oito anos.

A pesquisa Indexa / Broadcast ouviu 2 mil eleitores brasileiros entre o quinta (20/8) e domingo (23/8), por meio de entrevistas individuais por telefone (CATI), com questionário estruturado. A amostra foi estratificada pelas grandes regiões, com alocação proporcional ao eleitorado, e ponderada por gênero, faixa etária, escolaridade, renda e região. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima estimada de 2,2 pontos percentuais para o conjunto da amostra.



A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06366/2026.

Cenários de 2º Turno

O levantamento também simulou confrontos diretos em um eventual segundo turno entre os principais candidatos. Em uma disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente atinge 46%, enquanto o representante do Partido Liberal marca 41%. Nesse cenário, os eleitores que não pretendem votar somam 6%, os nulos ou brancos chegam a 5% e os indecisos representam 2%.

Quando o confronto simulado coloca Lula frente a frente com Romeu Zema, o petista pontua 45% contra 34% do adversário. Já em uma disputa simulada entre Lula e Ronaldo Caiado, o presidente alcança 44%, enquanto o candidato do PSD registra 38%.





