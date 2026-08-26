Lula cai e Flávio sobe nas intenções de voto no 1º turno

A nova pesquisa Indexa/Broadcast, divulgada nesta quarta-feira (26/8), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu para o mesmo patamar de intenções de voto registrado em maio. Candidato à reeleição, o petista aparece com 39% das intenções de voto, contra 41% de julho e 42% de junho. Já Flávio Bolsonaro (PL) está em uma curva ascendente: 34% contra os 30% registrados em maio e julho e os 31% de julho.
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Agora em agosto, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, Renan Santos (Missão), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 1%. Outros candidatos somam 1%. Os indecisos são 6%, os votos brancos e nulos, 6%, e 4% afirmam que não iriam votar.
Para o sociólogo e CEO da Indexa Pesquisas, Arilton Freres, o resultado reforça a concentração da disputa nos dois principais nomes. "Lula continua na liderança, mas Flávio Bolsonaro registra crescimento e reduz a distância. O que temos neste momento é uma eleição cada vez mais concentrada nos dois principais polos, com os demais candidatos ainda encontrando dificuldade para ampliar seu espaço", avalia.
No segundo cenário testado pela pesquisa, a diferença está na presença de Pablo Marçal (PRTB) entre os nomes apresentados aos entrevistados. Nesse caso, Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32%. Ronaldo Caiado registra 5%, Renan Santos, 4%, Pablo Marçal, 2%, e Romeu Zema, 1%. Outros candidatos somam 1%, os indecisos são 10% e os votos brancos e nulos, 6%. Marçal está com os direitos políticos cassados por oito anos.
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A pesquisa Indexa / Broadcast ouviu 2 mil eleitores brasileiros entre o quinta (20/8) e domingo (23/8), por meio de entrevistas individuais por telefone (CATI), com questionário estruturado. A amostra foi estratificada pelas grandes regiões, com alocação proporcional ao eleitorado, e ponderada por gênero, faixa etária, escolaridade, renda e região. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima estimada de 2,2 pontos percentuais para o conjunto da amostra.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06366/2026.
Cenários de 2º Turno
O levantamento também simulou confrontos diretos em um eventual segundo turno entre os principais candidatos. Em uma disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente atinge 46%, enquanto o representante do Partido Liberal marca 41%. Nesse cenário, os eleitores que não pretendem votar somam 6%, os nulos ou brancos chegam a 5% e os indecisos representam 2%.
Quando o confronto simulado coloca Lula frente a frente com Romeu Zema, o petista pontua 45% contra 34% do adversário. Já em uma disputa simulada entre Lula e Ronaldo Caiado, o presidente alcança 44%, enquanto o candidato do PSD registra 38%.