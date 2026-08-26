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Dívida pública cresce em julho e chega a R$ 9,28 trilhões, indica Tesouro

Estoque da DPF registrou um aumento de 0,22% no sétimo mês do ano, alavancado pela expansão da dívida interna

Em julho, a Dívida Pública Mobiliária Federal interna, que representa a maior parte da dívida total, passou de R$ 8,92 trilhões para R$ 8,94 trilhões - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Em julho, a Dívida Pública Mobiliária Federal interna, que representa a maior parte da dívida total, passou de R$ 8,92 trilhões para R$ 8,94 trilhões - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) registrou crescimento de 0,22% em julho na comparação com o mês anterior. Os dados divulgados nesta quarta-feira (26/8) pelo Tesouro Nacional mostram que o volume total dessa dívida passou de R$ 9,26 bilhões para R$ 9,28 trilhões no período.

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Em julho, a Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi), que representa a maior parte da dívida total, teve um crescimento similar ao valor total, de 0,31%, passando de R$ 8,92 trilhões para R$ 8,94 trilhões.

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Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) teve uma queda de 2,2% no mesmo período e encerrou o mês de julho em R$ 340,06 bilhões, sendo R$ 292,75 bilhões referentes à dívida mobiliária e R$ 47,31 bilhões relativos à dívida contratual.

De acordo com o Tesouro, o prazo médio da DPF registrou um leve aumento na passagem de junho para julho, de 4,01 para 4,05 anos. Além disso, também houve avanço no prazo médio da DPMFi, de 3,90 anos para 3,94 anos, ao passo que o prazo da DPFe recuou de 6,93 anos para 6,91 anos.

Houve, ainda, uma redução do custo médio acumulado nos últimos 12 meses da Dívida Pública Federal, de 12,68% ao ano (a.a.)., em junho, para 12,45% a.a., em julho. No caso da DPMFi, esse valor caiu de 13,19% a.a. para 13,14% a.a. no mesmo período, enquanto que a DPFe registrou uma queda de 0,05% a.a. para –4% a.a., em razão, sobretudo, à depreciação do dólar em relação ao real de 1,92%, em julho de 2026.

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Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 26/08/2026 14:45 / atualizado em 26/08/2026 14:46
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