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FORTUNA

Mineira é a bilionária mais jovem do Brasil a construir a própria fortuna

Aos 30 anos, Luana é formada no MIT e é cofundadora da Kalshi, plataforma de mercados de previsão/apostas

Luana Lopes Lara, a bilionária que construiu a fortuna do &quot;zero&quot; em pouco mais de meia década - (crédito: Divulgalção/Forbes)
Luana Lopes Lara, a bilionária que construiu a fortuna do &quot;zero&quot; em pouco mais de meia década - (crédito: Divulgalção/Forbes)

A mineira Luana Lopes Lara, 30 anos, ocupa um lugar raro na lista de bilionários brasileiros da Forbes de 2026, divulgada nesta sexta-feira (28/8). A fortuna foi construída do “zero”, sem herança, em pouco mais de meia década. Ela estreia no ranking com um patrimônio de R$ 13,4 bilhões.

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Luana é cofundadora da Kalshi, uma plataforma americana de mercados de previsão/apostas. Em dezembro de 2025, aos 29 anos, ela se tornou a mulher mais jovem do mundo a alcançar o status de bilionária pelo próprio trabalho.

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Nascida em Belo Horizonte em 1996, é filha de uma professora de matemática e de um engenheiro. Luana cresceu entre Minas Gerais, o Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Formada em engenharia pelo MIT, Luana também já foi bailarina clássica. Atualmente, ela é uma das bilionárias self-made mais jovens do mundo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/08/2026 10:24 / atualizado em 28/08/2026 11:02
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