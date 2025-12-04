Duas bilionárias mais jovens do mundo são brasileiras

Luana Lopes Lara (esquerda) e Livia Voigt (direita) são, respectivamente, a bilionária mais jovem a construir a própria fortuna e a bilionária mais jovem do mundo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A empresária brasileira Luana Lopes Lara, 29 anos, se tornou a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna. Cofundadora da Kalshi, empresa de apostas sobre eventos futuros, como eleições, mercado financeiro e esportes nos Estados Unidos, desbancou a norte-americana de ascendência chinesa Lucy Guo, que conquistou título aos 30 anos. Antes da empresário, o feito era da cantora Taylor Swift.

O título de bilionária mais jovem do mundo também é de uma brasileira, Livia Voigt, 20 anos, dona de patrimônio de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,8 bilhões). No entanto, diferentemente de Luana, a fortuna da jovem é oriunda de herança deixada pelo avô.

Bilionária "self-made"

Luana alcançou o feito após a Kalshi, ser avaliada em US$ 11 bilhões (aproximadamente R$ 58,4 bilhões na cotação atual). O patrimônio levou a fortuna da cofundadora, que detém cerca de 12% da empresa, ao patamar de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 9,6 bilhões).

Formada em ciência da computação pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a jovem é filha de uma professora de matemática e um engenheiro elétrico de Santa Catarina. A nova bilionária foi inspirada pelos pais a seguir o caminho das ciências exatas e conquistou ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e bronze na Olimpíada de Matemática de Santa Catarina na adolescência.

Mas, antes de entrar no mundo dos negócios, Luana viveu o período que considera mais intenso de toda a vida: a carreira de bailarina. À Forbes, ela revelou episódios difíceis, como momentos em que os professores seguravam cigarros acesos embaixo da coxa das bailarinas enquanto elas erguiam a perna na altura da cabeça, e colegas que colocavam cacos de vidro nas sapatilhas das outras. Ela chegou a passar nove meses na Áustria como bailarina profissional após o ensino médio, mas deixou as apresentações de balé para se dedicar aos estudos.

A Kalshi nasceu em 2019, iniciativa da brasileira e do libanês Tarek Mansour, 29 anos, que também se tornou um dos bilionários mais jovens do mundo. Em 2024, as eleições presidenciais nos EUA alavancaram o crescimento da empresa. Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente estadunidense, passou a fazer parte do conselho consultivo em janeiro.

Herdeira

Já Livia Voigt chegou ao ranking dos bilionários mais jovens do mundo com apenas 19 anos. A irmã Dora Voigt, hoje com 27 anos, também integra a lista.

A recordista tem participação de 3,1% na WEG, multinacional catarinense de equipamentos eletroeletrônicos. Nem Livia, estudante de psicologia, nem Dora, arquiteta, atuam na gestão da empresa. As irmã herdaram parte da companhia em 2016, após a morte do avô Werner Ricardo Voigt, engenheiro e um dos cofundadores;

Empresa de capital aberto, a WEG é conhecida como uma “fábrica de jovens bilionários”. Sete dos 10 bilionários mais jovens do Brasil segundo a Forbes Brasil são herdeiros da fortuna da companhia.