iFood responde a Boulos e defende modalidade Mais Entregas

O iFood enviou, nesta sexta-feira (28/8), um ofício à Secretaria Geral da Presidência da República em resposta ao pedido de esclarecimentos sobre o funcionamento da modalidade Mais Entregas. Em documento endereçado ao ministro Guilherme Boulos, a empresa disse que disponibiliza aos entregadores parceiros a modalidade opcional Mais Entregas, uma alternativa ao modelo Nuvem que busca oferecer maior previsibilidade de ganhos. O sistema permite agendar turnos com até sete dias de antecedência, está disponível em 173 cidades e pode elevar a remuneração em até 30%.

Em 13 de agosto, o ministro Boulos disse que o “Mais Entregas” estaria induzindo o entregador a fazer mais corridas por valores unitários menores e, ao mesmo tempo, prejudicando quem não adere ao programa na distribuição dos pedidos. O ministro notificou o iFood exigindo esclarecimentos sobre a modalidade.

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Segundo o iFood, a adesão ao Mais Entregas é voluntária e o entregador pode cancelar a participação a qualquer momento, antes ou durante o período reservado, sem qualquer prejuízo aos indicadores da conta. O modelo não substitui o Nuvem, que concentra a maior parte dos pedidos da plataforma.

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Dados mostram que 85% dos entregadores que optam pelo Mais Entregas também atuam no modelo Nuvem no mesmo dia, evidenciando a flexibilidade de escolha. Atualmente, o volume de pedidos no Mais Entregas representa 6% do total intermediado pelo iFood.

Como funciona a remuneração

Diferente do modelo tradicional, a estrutura de ganhos no Mais Entregas é composta por três partes. O entregador recebe um valor por cada entrega realizada, um valor fixo pelo período reservado e uma garantia de valor mínimo caso a demanda na região seja menor que o esperado.

A remuneração total inclui:

um valor por cada entrega feita;

um valor fixo associado ao período agendado;

um valor mínimo garantido se a soma dos ganhos não atingir o patamar previsto.

O valor fixo remunera o cumprimento do período reservado. Caso o entregador decida encerrar o turno antes do previsto, ele mantém integralmente os ganhos das entregas que já realizou.

As taxas mínimas por entrega do modelo Nuvem, de R$ 7,00 para bicicletas e R$ 7,50 para motos e carros, não se aplicam ao Mais Entregas, pois os sistemas de precificação são distintos. A empresa afirma que entregadores na nova modalidade ganham entre 10% e 30% a mais do que no modelo Nuvem durante os horários agendados.

O iFood também informa que nenhum entregador ganha, por hora, menos que o salário mínimo horário vigente no Brasil. Em 2025, o ganho médio por hora trabalhada na plataforma foi de R$ 29,65.

Critérios e transparência

A distribuição de pedidos considera variáveis como a demanda na região, localização do entregador, distância e características da rota. No Mais Entregas, a disponibilidade declarada previamente é um dos fatores considerados.

As regras da modalidade e a composição dos ganhos são apresentadas no aplicativo antes da adesão. O entregador pode acompanhar seus ganhos em tempo real e contestar valores por meio de ferramentas no próprio app. Os canais de suporte estão disponíveis 24 horas para todas as modalidades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.