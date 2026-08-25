Boulos prevê acordo com Congresso para selar fim da taxa das blusinhas

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência crê em acordo com Motta e Alcolumbre para aprovação da MP que derruba taxa das blusinhas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, demonstrou otimismo com a aprovação, pelo Congresso, da Medida Provisória (MP) que põe fim à chamada “taxa das blusinhas”, imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

Editada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a MP precisa ser aprovada pelo Congresso para permanecer em vigor, já que perderá a validade em 9 de setembro.

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“Vai ser aprovada em tempo hábil e sem precisar ultrapassar o prazo”, disse o ministro Boulos, em conversa com jornalistas, no Senado. A declaração do ministro de Lula ocorre em meio à expectativa de o presidente discutir o tema com os chefes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O assunto será o principal tema de um almoço, previsto para esta quarta-feira (25/8), entre os líderes do Legislativo e do Planalto. O encontro, inclusive, foi citado brevemente em um discurso de Lula, na semana passada, durante agenda no Rio Grande do Norte.

“Vou chamar Hugo Motta, vou chamar Alcolumbre e nós vamos sentar para conversar sobre o que é melhor para o Brasil. A gente precisa encontrar um caminho de equilíbrio que não prejudique nem o pequeno consumidor nem a indústria nacional”, declarou o petista, na ocasião.