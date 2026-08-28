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ELEIÇÕES

Aécio volta atrás e confirma candidatura ao Senado em Minas Gerais

Ex-governador e atualmente deputado federal decidiu concorrer pelo PSDB a uma das duas vagas disponíveis no Senado ao estado

Em coletiva de imprensa, Aécio declarou que, caso eleito, pretende fazer uma
Em coletiva de imprensa, Aécio declarou que, caso eleito, pretende fazer uma "Bancada da Resistência" no Senado - (crédito: Jair Amaral/EM/Press)

Presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves confirmou, nesta sexta-feira (28/8), que aceitou ser candidato ao Senado pelo estado. Também participou do anúncio o líder partidário no estado, deputado Mário Heringer (PDT).

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Em coletiva de imprensa, Aécio declarou que, caso eleito, pretende fazer uma “Bancada da Resistência” no Senado, de modo a unificar os estados com dívidas à União e pressionar uma mudança no Propag. Ele também declarou que essa será a última eleição polarizada e que pretende agir alinhado ao Centro na Casa, dialogando com parlamentares ligados ao bolsonarismo e ao presidente Lula (PT), independentemente do presidente eleito.

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Saiba Mais

Segundo Aécio, a decisão não foi fácil, e, sim, “muito refletida”. Ele considerou que já esteve no Senado, na Câmara dos Deputados como presidente, à frente do governo de Minas Gerais e acredita que cumpriu um papel relevante na política mineira.

“Volto ao jogo, volto à disputa eleitoral, por responsabilidade para com Minas Gerais e por ter a consciência de que posso, sim, ajudar Minas a enfrentar e superar suas gravíssimas dificuldades. Que o povo diga o que acha dessa decisão”, afirmou.

A coligação PSDB-Cidadania tinha dois nomes para concorrer ao Senado: Marcelo Heringer (PDT), irmão de Mário Heringer; e Gustavo Galassi (PSDB), que pontuaram, cada um, 1% na última pesquisa Quaest.

Mesmo já tendo começado a corrida eleitoral nas últimas semanas, a legislação permite que as candidaturas sejam substituídas até 20 dias antes do pleito. Neste ano, o prazo final é 14 de setembro. Os nomes de Marcelo Heringer e Gustavo Galassi já não fazem parte mais da disputa e o nome de Aécio é a única aposta da Federação PSDB-Cidadania.

Apelo da Federação PSDB-Cidadania

Na quarta-feira (26/8), a federação PSDB-Cidadania e o PDT publicaram nota defendendo que o agora deputado federal entrasse na disputa. Assinado pelos líderes das legendas no estado, Heringer e Paulo Abi-Ackel, o texto relatava pedidos de “correligionários, prefeitos, vereadores, deputados, militantes e lideranças de diferentes regiões de Minas Gerais” pela candidatura de Aécio.

O ex-governador era cotado pelo para o pleito do Senado, tendo inclusive conquistado o topo das intenções de voto junto da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT). No entanto, no início de agosto, ele afirmou que iria focar na atuação como dirigente partidário e que não disputaria qualquer cargo nas eleições de outubro. 

A carta pedia que Aécio reconsiderasse, alegando que Minas Gerais precisa, neste momento, de “experiência, capacidade de articulação e força política em Brasília”, o que foi identificado pelos líderes na figura do ex-governador.

“Ao longo de quase quatro décadas de vida pública, construiu uma trajetória que lhe confere profundo conhecimento de Minas, do Congresso Nacional e das grandes questões brasileiras”, afirma trecho. O texto terminava com um pedido: “Aécio, escute esse chamado. Minas precisa de você no Senado”.

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Giovanna de Souza - Estado de Minas

Por Giovanna de Souza - Estado de Minas
postado em 28/08/2026 16:05 / atualizado em 28/08/2026 16:06
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