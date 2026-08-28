Aécio volta atrás e confirma candidatura ao Senado em Minas Gerais

Em coletiva de imprensa, Aécio declarou que, caso eleito, pretende fazer uma "Bancada da Resistência" no Senado - (crédito: Jair Amaral/EM/Press)

Presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves confirmou, nesta sexta-feira (28/8), que aceitou ser candidato ao Senado pelo estado. Também participou do anúncio o líder partidário no estado, deputado Mário Heringer (PDT).

Em coletiva de imprensa, Aécio declarou que, caso eleito, pretende fazer uma “Bancada da Resistência” no Senado, de modo a unificar os estados com dívidas à União e pressionar uma mudança no Propag. Ele também declarou que essa será a última eleição polarizada e que pretende agir alinhado ao Centro na Casa, dialogando com parlamentares ligados ao bolsonarismo e ao presidente Lula (PT), independentemente do presidente eleito.

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Segundo Aécio, a decisão não foi fácil, e, sim, “muito refletida”. Ele considerou que já esteve no Senado, na Câmara dos Deputados como presidente, à frente do governo de Minas Gerais e acredita que cumpriu um papel relevante na política mineira.

“Volto ao jogo, volto à disputa eleitoral, por responsabilidade para com Minas Gerais e por ter a consciência de que posso, sim, ajudar Minas a enfrentar e superar suas gravíssimas dificuldades. Que o povo diga o que acha dessa decisão”, afirmou.



A coligação PSDB-Cidadania tinha dois nomes para concorrer ao Senado: Marcelo Heringer (PDT), irmão de Mário Heringer; e Gustavo Galassi (PSDB), que pontuaram, cada um, 1% na última pesquisa Quaest.

Mesmo já tendo começado a corrida eleitoral nas últimas semanas, a legislação permite que as candidaturas sejam substituídas até 20 dias antes do pleito. Neste ano, o prazo final é 14 de setembro. Os nomes de Marcelo Heringer e Gustavo Galassi já não fazem parte mais da disputa e o nome de Aécio é a única aposta da Federação PSDB-Cidadania.

Apelo da Federação PSDB-Cidadania

Na quarta-feira (26/8), a federação PSDB-Cidadania e o PDT publicaram nota defendendo que o agora deputado federal entrasse na disputa. Assinado pelos líderes das legendas no estado, Heringer e Paulo Abi-Ackel, o texto relatava pedidos de “correligionários, prefeitos, vereadores, deputados, militantes e lideranças de diferentes regiões de Minas Gerais” pela candidatura de Aécio.

O ex-governador era cotado pelo para o pleito do Senado, tendo inclusive conquistado o topo das intenções de voto junto da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT). No entanto, no início de agosto, ele afirmou que iria focar na atuação como dirigente partidário e que não disputaria qualquer cargo nas eleições de outubro.

A carta pedia que Aécio reconsiderasse, alegando que Minas Gerais precisa, neste momento, de “experiência, capacidade de articulação e força política em Brasília”, o que foi identificado pelos líderes na figura do ex-governador.

“Ao longo de quase quatro décadas de vida pública, construiu uma trajetória que lhe confere profundo conhecimento de Minas, do Congresso Nacional e das grandes questões brasileiras”, afirma trecho. O texto terminava com um pedido: “Aécio, escute esse chamado. Minas precisa de você no Senado”.