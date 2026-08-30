Governo prevê aporte de R$ 6 bilhões para os Correios em 2027

O Governo Federal prevê destinar R$ 6 bilhões aos Correios em 2027 para reforçar o caixa da estatal e dar continuidade ao plano de reestruturação iniciado em dezembro de 2025. O valor será incluído no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que será encaminhado ao Congresso Nacional nesta segunda-feira (31/8).
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O aporte está relacionado ao acordo de empréstimos firmado pelos Correios no fim de 2025 e, segundo o Governo, é necessário para garantir estabilidade financeira à empresa durante o processo de recuperação dos resultados.
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Em nota conjunta divulgada neste domingo(30/8), os ministros Frederico de Siqueira Filho, das Comunicações, Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e Bruno Moretti, do Planejamento e Orçamento, afirmaram que a estatal vem adotando medidas para reduzir despesas, ampliar receitas e melhorar o fluxo de caixa.
“Como responsáveis pela supervisão da gestão dos Correios e da relação dele com o Orçamento da União, temos acompanhado a evolução do Plano de Reestruturação da estatal, lançado em dezembro de 2025. De lá para cá, a empresa tem tomado medidas para reduzir suas despesas, ampliar sua receita operacional e equacionar seu fluxo de caixa”, diz a nota.
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