Fazenda aprova crédito de US$ 1 bi do BID para Eco Invest Brasil

O Ministério da Fazenda autorizou o crédito de US$ 1 bilhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para investir na iniciativa Eco Invest Brasil. O despacho do Ministério, publicado nesta sexta-feira (4/9), informou que a contratação foi aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Eco Invest é uma das principais ações do país para auxiliar na transição ecológica nos próximos anos. O projeto tem o objetivo de ampliar a atração de investimentos privados estrangeiros para projetos sustentáveis de longo prazo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O programa está inserido no âmbito do Plano de Transformação Ecológica e pretende viabilizar créditos para os setores de transição energética, economia circular e infraestrutura verde e adaptação. Entre as ferramentas utilizadas pelo Eco Invest estão o blended finance, que combina diferentes fontes de capital, e instrumentos de proteção contra a volatilidade cambial.
Um dos principais desafios enfrentados pelo programa é transformar o dinheiro público em um incentivador de investimentos privados. A estratégia é reduzir riscos que costumam afastar investidores de projetos de longo prazo, especialmente aqueles relacionados à transição energética, infraestrutura resiliente, bioeconomia e outras áreas da economia de baixo carbono.
O programa já mobilizou recursos privados por meio de leilões e linhas de financiamento. A expectativa é que novas operações ampliem a participação de empresas e investidores em projetos voltados à redução de emissões e à adaptação da infraestrutura brasileira aos efeitos das mudanças climáticas.
Entre os projetos apoiados pelo programa estão iniciativas de produção de combustíveis de menor emissão de carbono, infraestrutura energética e modernização de redes elétricas.
A estratégia também inclui investimentos em adaptação climática, setor que ganhou relevância diante do aumento da frequência e da intensidade de eventos extremos. Obras de infraestrutura mais resistentes a enchentes, tempestades e ventos fortes estão entre as iniciativas que podem receber recursos.
*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves
Saiba Mais
Economia
Balança comercial registra superavit de US$ 7,4 bilhões em agosto
Economia
Trabalhadores de app têm jornada maior, mas ganham menos por hora, aponta estudo do IBGE
Economia
Trabalho por aplicativos cresce 36,8% desde 2022 e alcança 2 milhões de pessoas
Economia
Brasil reage a veto da UE e ameaça reciprocidade no comércio