Trabalho por aplicativos cresce 36,8% desde 2022 e alcança 2 milhões de pessoas

Na comparação com 2024, o número de trabalhadores de plataformas na ocupação principal aumentou 9,1% - (crédito: Dan Gold/Unsplash)

O Brasil registrou 2 milhões de pessoas trabalhando por meio de plataformas digitais de serviços no terceiro trimestre de 2025, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira (4/9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número corresponde a 1,9% dos 102,4 milhões de pessoas ocupadas no país e representa um crescimento de 36,8% em relação a 2022, início da série histórica.

Do total de trabalhadores plataformizados, 1,8 milhão utilizam os aplicativos em sua ocupação principal. Outros 182 mil exercem atividades por plataformas como trabalho secundário, enquanto cerca de 28 mil atuam nesse modelo nas duas ocupações.

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Na comparação com 2024, o número de trabalhadores de plataformas na ocupação principal cresceu 9,1%. Entre as pessoas que possuíam um trabalho secundário, a participação das atividades realizadas por aplicativos chegou a 6,2%, proporção superior aos 2% registrados no conjunto dos trabalhadores do setor privado.

O transporte de passageiros permanece como a principal atividade desenvolvida por meio de plataformas digitais. O setor reunia 1,2 milhão de trabalhadores em 2025, o equivalente a 58,9% do total.

Dentro desse grupo, 1,1 milhão atuavam no transporte de passageiros diferente de táxi. Outros 232 mil utilizavam aplicativos específicos para o serviço de táxi.

As plataformas de entrega de comida e produtos eram utilizadas por 585 mil pessoas, o que representa 29,9% dos trabalhadores do setor. Desse total, 376 mil atuavam especificamente como entregadores.