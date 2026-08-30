Confira as propostas dos candidatos para uma Brasília mais sustentável

Duas semanas após o início oficial da campanha eleitoral de 2026, o Correio ouviu os sete candidatos mais bem posicionados na pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política sobre cinco temas que estão entre os desafios do Distrito Federal: preservação ambiental e combate à grilagem, recuperação econômica e patrimonial de Ceilândia, Taguatinga e W3 Sul, economia criativa, políticas para a população idosa e a Lei do Silêncio. Os postulantes foram convidados a apresentar as principais medidas que pretendem adotar para enfrentar os problemas de cada área e apontar as prioridades de um eventual governo. Confira abaixo.

Celina Leão (PP) (foto: Kleber Sales)

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Qual a sua proposta para preservar o meio ambiente e evitar a grilagem?

Celina Leão (PP):

O Estado tem falhado em coibir a grilagem e, ao permitir ocupações irregulares, é parceiro na formação de subcidades e submoradias, depois “oferece” soluções também precárias de regularização, em processos marcados por forte influência de interesses políticos.

Além de fiscalizar e coibir, vou promover a oferta de Habitação de Interesse Social (HIS) em áreas preparadas ambientalmente e com infraestrutura básica.

José Roberto Arruda (PSD):

É urgente que o DF tenha acesso a saneamento básico e limpeza urbana com coleta seletiva. Nossa meta é universalizar esses serviços. Também é meta concluir a implantação do Parque Ecológico Burle Marx e retomar o Projeto Orla para a utilização de áreas verdes com lazer, cultura e turismo. Para combater a grilagem, programas de habitação que ofereçam terreno e cheque para as obras básicas de construção, além de regulamentação fundiária de fácil acesso.

Leandro Grass (PT):

Vamos combater a grilagem com inteligência, monitoramento por satélite em tempo real e fiscalização implacável. O Sistema Distrital de Informações Ambientais vai nos permitir detectar e desmanchar imediatamente qualquer invasão ilegal. Atenderemos as pessoas com moradias sociais da Codhab, evitando que elas tenham que buscar por ocupações irregulares para terem onde morar. Com regularização justa e previsibilidade, daremos segurança jurídica às famílias e manteremos as bacias hídricas da nossa região.

O que fará para reverter a degradação econômica e patrimonial dos centros de Ceilândia, Taguatinga e W3 Sul?

Celina Leão (PP):

A solução passa por levar moradia a essas regiões, garantindo movimento, comércio e segurança. Imóveis públicos vazios ou subutilizados devem ser aproveitados também para habitação de interesse social. No Plano Piloto, o tombamento é a referência para os estudos urbanísticos e de mobilidade, revitalizar os centros é também investir em habitação, mobilidade e preservação ambiental.

José Roberto Arruda Arruda (PSD) (foto: Kleber Sales)

José Roberto Arruda (PSD):

Além de desburocratizar os processos para empresas abrirem portas no DF, pretendo requalificar centros comerciais e feiras das Regiões Administrativas. O objetivo é criar um comércio de bairro forte e frequentado pelas comunidades. Com esses polos revitalizados, nós teremos geração emprego, renda e a volta da circulação de pessoas por esses locais, que quando esvaziados, acabam sendo ocupados pela criminalidade. Uma realidade que vamos mudar.

Leandro Grass (PT):

Vamos resgatar todos esses centros comerciais usando o poder de compra do GDF e microcrédito com juro mais baixo. Pelo programa Fomenta-DF, o pequeno comerciante vai contar com linhas de renegociação pelo BRB, para voltar a respirar e poder crescer. Vamos usar o Sistema de Centralidades do PDOT para recuperar os espaços públicos e atrair novas atividades econômicas, gerando empregos de qualidade perto de onde as pessoas moram.

Quais são os seus projetos para impulsionar a economia criativa?

Celina Leão (PP):

Vamos tratar a economia criativa como setor estratégico para gerar emprego e renda no Distrito Federal. A proposta é apoiar quem empreende em áreas como audiovisual, música, moda, design, artesanato, gastronomia, games e produção cultural, com qualificação, acesso a crédito e menos burocracia. Também vamos aproximar esses empreendedores da tecnologia, do turismo e dos mercados consumidores, fortalecendo as vocações e os talentos das diferentes regiões do DF.

José Roberto Arruda (PSD):

Vamos desenvolver o Programa Distrital de Economia Criativa e Inovação. Por meio desta iniciativa, vão ser traçadas estratégias com objetivo de fortalecer cadeias do audiovisual, design, gastronomia, moda e artes digitais. É muito importante que o Governo do Distrito Federal olhe com atenção e forneça ferramentas de fomento para essa parcela do setor produtivo, que gera milhares de empregos, e é isso que vamos fazer.

Leandro Grass (PT) (foto: Kleber Sales)

Leandro Grass (PT):

A economia criativa é capaz de gerar emprego e desenvolvimento sustentável. Por isso, vamos instituir a Fundação do Patrimônio Cultural e descentralizar o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, com editais simplificados por região administrativa e cotas para a periferia. Vamos criar incubadoras culturais, integrando a economia criativa ao turismo. Nossa meta é garantir um espaço cultural em cada cidade, unindo arte à escola em tempo integral e descentralizando o acesso ao lazer.

Quais são as suas políticas para os idosos?

Celina Leão (PP):

Vamos criar o Hospital do Idoso, com atendimento especializado em geriatria e integrado a uma rede de cuidado para o envelhecimento. Essa rede vai conectar as UBSs, equipes de Saúde da Família, atendimento domiciliar, serviços especializados, reabilitação e hospitais, garantindo continuidade do cuidado. Também vamos fortalecer as políticas de proteção, convivência, autonomia e inclusão, para que nossos idosos envelheçam com saúde, dignidade e segurança.

José Roberto Arruda (PSD):

Vamos criar as Clínicas Abertas de Ativação Esportiva e Convivência para a Terceira Idade, reformular parques, centros de convivência e os PECs, oferecendo atividades físicas supervisionadas e esportes de baixo impacto voltados à manutenção motora. A ação transforma o envelhecimento ativo em uma norma programática de Estado. Vamos promover o Programa de Esporte para Toda a Vida, com atividade física para todas as faixas etárias, aproveitando estruturas já existentes como os Centros Olímpicos, por exemplo.

Leandro Grass (PT):

Garantir o direito de envelhecer com dignidade no DF é um compromisso inegociável. Vamos expandir a rede de Centros-Dia e de Instituições de Longa Permanência aderindo ao programa de atenção domiciliar do Ministério da Saúde, e fortaleceremos a Atenção Primária com geriatras e equipes multiprofissionais nas UBS. Também teremos cursos para ensinar os idosos a se protegerem de golpes digitais e vamos garantir acessibilidade plena nas calçadas e no transporte público.

Num eventual governo, vai rediscutir a lei do silêncio?

Celina Leão (PP):

Polêmico, mas tem de ser enfrentada se está excessiva ou se ainda está permissiva, com responsabilidade e diálogo. Exige equilíbrio entre o sagrado direito ao descanso e à tranquilidade dos moradores e liberdade de funcionamento de bares, restaurantes, eventos e atividades culturais

Vamos ouvir moradores, empresários e artistas para ratificar ou aperfeiçoar.

José Roberto Arruda (PSD):

A lei do silêncio, no DF, nasceu no meu governo, em 2008. Ela estabelece limites de ruído por tipo de área e período, prevê fiscalização, advertência, multa e até interdição. No nosso entendimento, a lei não é contra bares, restaurantes, igrejas, eventos, festas ou entretenimento. Vamos respeitar quem trabalha, quem empreende e quem se diverte. Se houver um desejo em rediscuti-la, estamos sempre abertos a ouvir a população.

Leandro Grass (PT):

Sim, por meio do diálogo aberto. É preciso equilibrar o sossego dos moradores com o pulsar econômico e cultural da cidade. Os espaços culturais e os bares geram milhares de empregos, atraem turismo e ocupam as ruas com segurança, inibindo a violência. Ao mesmo tempo, os moradores precisam poder descansar com tranquilidade. Pode ter certeza que o nosso governo vai agir como parceiro de soluções integradas, negociadas entre comércio, fiscalização e vizinhança.

Duas semanas após o início oficial da campanha eleitoral de 2026, o Correio ouviu os sete candidatos mais bem posicionados na pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política sobre cinco temas que estão entre os desafios do Distrito Federal: preservação ambiental e combate à grilagem, recuperação econômica e patrimonial de Ceilândia, Taguatinga e W3 Sul, economia criativa, políticas para a população idosa e a Lei do Silêncio. Os postulantes foram convidados a apresentar as principais medidas que pretendem adotar para enfrentar os problemas de cada área e apontar as prioridades de um eventual governo.

Ricardo Cappelli (PSB) (foto: Kleber Sales)

Ricardo Cappelli (PSB)

1 - Qual a sua proposta para preservar o meio ambiente e evitar a grilagem?

Vou criar uma delegacia especializada no combate à grilagem e implantar um sistema de monitoramento por satélite de todo o território do Distrito Federal. Vamos usar tecnologia, inteligência e fiscalização permanente para identificar rapidamente ocupações irregulares e impedir o avanço da grilagem. Quem se apropriar ilegalmente de terra pública será responsabilizado. Vamos proteger o território do DF e colocar os grileiros na cadeia.

2 - O que fará para reverter a degradação econômica e patrimonial dos centros de Ceilândia, Taguatinga e W3 Sul?

Ceilândia e Taguatinga precisam de uma ação imediata de revitalização. Vamos começar com um choque de ordem, reforçando o policiamento, a segurança e a limpeza urbana, além de combater os furtos e assaltos que afastam consumidores e prejudicam o comércio. Ao mesmo tempo, vamos transferir o governo para o Centrad. A presença diária de milhares de servidores e usuários dos serviços públicos vai movimentar o comércio, gerar empregos e ajudar a recuperar economicamente toda a região. Na W3 Sul, vamos fazer uma requalificação urbana completa, com mais segurança, limpeza, recuperação dos espaços públicos e estímulo à atividade econômica. O projeto inclui também a passagem do VLT do aeroporto pela avenida.

3 - Quais são os seus projetos para impulsionar a economia criativa?

A economia criativa será um dos pilares da nossa estratégia de desenvolvimento. Vamos transformar áreas hoje abandonadas e vazias do DF em polos de inovação e economia criativa, oferecendo incentivos fiscais e apoio econômico para atrair empresas, projetos, instituições e empreendedores. A indústria do século 21 é baseada em inovação, tecnologia, conhecimento e sustentabilidade. Brasília tem capital humano altamente qualificado e enorme potencial nessa área. Nosso papel será criar as condições para transformar esse potencial em novos negócios, empregos e renda.

4 - Quais são as suas políticas para a população idosa?

Vamos ampliar e revitalizar os centros de convivência para idosos em todas as regiões administrativas do DF, criando espaços de integração, lazer, esporte e promoção da saúde. Também vamos oferecer um atendimento de saúde mais adequado e especializado. Vamos criar unidades e serviços especializados, com atenção específica às necessidades da população idosa. A política para os idosos precisa cuidar da saúde, mas também combater o isolamento e garantir qualidade de vida, autonomia e convivência.

5 - Num eventual governo, vai rediscutir a Lei do Silêncio?

Não. O que precisamos é construir regras claras e soluções por meio do diálogo com músicos, produtores culturais, bares, restaurantes e moradores. É possível estimular a vida cultural e a economia criativa sem retirar das pessoas o direito ao descanso e ao sossego. Uma das alternativas é incentivar atividades musicais e culturais em áreas adequadas, como o Setor Comercial Sul e outros locais com pouca ou nenhuma ocupação residencial. Assim, podemos criar polos de cultura e entretenimento, movimentar a economia e, ao mesmo tempo, evitar conflitos com quem mora nas regiões residenciais.

Paula Belmonte (PSDB) (foto: Kleber Sales)



Paula Belmonte (PSDB)

1 - Qual a sua proposta para preservar o meio ambiente e evitar a grilagem?

O Estado tem falhado em coibir a grilagem e, ao permitir ocupações irregulares, é parceiro na formação de subcidades e submoradias, depois “oferece” soluções também precárias de regularização, em processos marcados por forte influência de interesses políticos. Além de fiscalizar e coibir, vou promover a oferta de Habitação de Interesse Social (HIS) em áreas preparadas ambientalmente e com infraestrutura básica.

2 - O que fará para reverter a degradação econômica e patrimonial dos centros de Ceilândia, Taguatinga e W3 Sul?

A solução passa por levar moradia a essas regiões, garantindo movimento, comércio e segurança. Imóveis públicos vazios ou subutilizados devem ser aproveitados também para habitação de interesse social. No Plano Piloto, o tombamento é a referência para os estudos urbanísticos e de mobilidade, revitalizar os centros é também investir em habitação, mobilidade e preservação ambiental.

3 - Quais são os seus projetos para impulsionar a economia criativa?

Vamos tratar a economia criativa como setor estratégico para gerar emprego e renda no Distrito Federal. A proposta é apoiar quem empreende em áreas como audiovisual, música, moda, design, artesanato, gastronomia, games e produção cultural, com qualificação, acesso a crédito e menos burocracia. Também vamos aproximar esses empreendedores da tecnologia, do turismo e dos mercados consumidores, fortalecendo as vocações e os talentos das diferentes regiões do DF.

4 - Quais são as suas políticas para a população idosa?

Vamos criar o Hospital do Idoso, com atendimento especializado em geriatria e integrado a uma rede de cuidado para o envelhecimento. Essa rede vai conectar as UBSs, equipes de Saúde da Família, atendimento domiciliar, serviços especializados, reabilitação e hospitais, garantindo continuidade do cuidado. Também vamos fortalecer as políticas de proteção, convivência, autonomia e inclusão, para que nossos idosos envelheçam com saúde, dignidade e segurança.

5 - Num eventual governo, vai rediscutir a Lei do Silêncio?

Polêmico, mas tem de ser enfrentado se está excessivo ou se ainda está permissivo, com responsabilidade e diálogo. Exige equilíbrio entre o sagrado direito ao descanso e à tranquilidade dos moradores e liberdade de funcionamento de bares, restaurantes, eventos e atividades culturais Vamos ouvir moradores, empresários e artistas para ratificar ou aperfeiçoar.

Kiko Caputo (Novo) (foto: Kleber Sales)

Kiko Caputo (Novo)

1 - Qual a sua proposta para preservar o meio ambiente e evitar a grilagem?

Vamos proteger o Cerrado, recuperar nascentes, matas ciliares e áreas degradadas, além de fortalecer as unidades de conservação e a prevenção aos incêndios. Contra a grilagem, vamos usar inteligência territorial, geotecnologia e fiscalização integrada para identificar ocupações irregulares antes que se consolidem, protegendo as terras públicas e garantindo um crescimento urbano ordenado.

2 - O que fará para reverter a degradação econômica e patrimonial dos centros de Ceilândia, Taguatinga e W3 Sul?

Vamos requalificar esses centros, recuperar áreas degradadas e valorizar o patrimônio urbanístico e os espaços públicos. A proposta é combinar segurança, iluminação e acessibilidade com ações para fortalecer comércio, serviços, cultura, turismo, economia criativa e mobilidade, devolvendo movimento, empregos e vitalidade a esses centros.

3 - Quais são os seus projetos para impulsionar a economia criativa?

Vamos fortalecer o Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e os instrumentos de financiamento, simplificar o acesso aos incentivos e ampliar os investimentos nas regiões administrativas. Queremos impulsionar audiovisual, música, teatro, dança, literatura, design, artesanato, moda e games, conectando cultura, turismo, inovação e empreendedorismo para gerar emprego e renda.

4 - Quais são as suas políticas para a população idosa?

Vamos criar uma Política Distrital de Envelhecimento Saudável e implantar os Centros de Bem Viver e Longevidade, integrando saúde, assistência social, esporte, cultura e convivência. Também vamos ampliar o cuidado domiciliar e a reabilitação, apoiar as famílias e cuidadores e promover mais autonomia e participação para a população idosa.

5 - Num eventual governo, vai rediscutir a Lei do Silêncio?

Não. O que defendemos é um ambiente com mais segurança jurídica, menos burocracia e condições para a cultura e a economia criativa prosperarem, inclusive com apoio à música ao vivo, bares, restaurantes e casas de espetáculo, sem desconsiderar o direito dos moradores à qualidade de vida.

Samara Mineiro (UP) (foto: Kleber Sales)





Samara Mineiro (UP)

1 - Qual a sua proposta para preservar o meio ambiente e evitar a grilagem?

O modo de produção capitalista também coloca em risco a natureza e a vida no planeta. Por isso nosso governo implementaremos: combater o desmatamento ilegal; criar frentes emergenciais de trabalho ambiental, para recuperação, reflorestamento, proteção de nascentes, prevenção de incêndios, manejo de resíduos e adaptação urbana; proibição de agrotóxicos banidos no exterior; coleta seletiva em 100% do DF; combater a grilagem usando também métodos de inteligência para detectar falsificações de documentos cruzando dados de registros antigos.

2 - O que fará para reverter a degradação econômica e patrimonial dos centros de Ceilândia, Taguatinga e W3 Sul?

No nosso governo iremos atuar com atenção aos centros, em particular, as Regiões administrativas periféricas que são esquecidas. Temos que atuar de forma integrada em várias vertentes, como a mobilidade, urbanismo, segurança, recuperação de imóveis, comércio e cultura. Hoje existem centenas de imóveis vazios e iremos fazer o repovoamento dos centros, transformando em moradia e em instrumentos culturais e esportivos. Em conjunto, melhoraremos a segurança com mais eficiência, com maior número de crimes contra o patrimônio, especialmente o roubo de celulares. Para resolver isso é necessário o fortalecimento da investigação, utilizando inteligência de dados, rastreamento por IMEI e sistemas automatizados, com isso recuperaremos celulares roubados e diminuiremos a receptação e, em consequência, os roubos.

3 - Quais são os seus projetos para impulsionar a economia criativa?

Precisamos reverter a política de estímulos financeiros que o atual governo promove onde o centro dos recursos são isenções fiscais para grandes empresários e uma migalha para trabalhadores autônomos ou pequenos empresários. Criaremos linhas de microcrédito, para cooperativas e pequenos proprietários com prioridade nas periferias. Fortaleceremos as iniciativas culturais, artísticas feitas por moradores nas periferias e realizado nas suas próprias comunidades.

4 - Quais são as suas políticas para a população idosa?

A lógica capitalista é desumana encara o ser humano como mercadoria e os idosos como mercadoria descartável. Nós iremos reverter essa situação implementando as seguintes ações: Efetivar a Política Nacional de Cuidados; desenvolver uma política de moradia para as pessoas idosas ; criar centro de convivência em cada bairro; promover educação no ensino e nas empresas, conforme, art. 22 do Estatuto da Pessoa Idosa, promovendo o respeito, preparando para o envelhecimento e, evitando violências contra as pessoas idosas.

5 - Num eventual governo, vai rediscutir a Lei do Silêncio?

Vamos fazer audiências públicas e um intenso debate para rediscutir a lei do silêncio, ouvindo os moradores, o comércio local e trabalhadores da cultura. Entendemos que a preocupação de moradores é válida em se ter algum limite na intensidade dos sons para que não prejudique o seu sossego, ao mesmo tempo, é válido o argumento dos comerciantes e trabalhadores da cultura que esses limites são muitos rígidos fazendo muitos estabelecimentos serem multados, chegando até a fechar. Com um grande diálogo construiremos uma proposta para equacionar essa situação.