Balança comercial registra superavit de US$ 7,4 bilhões em agosto

Entre janeiro e agosto de 2026, as exportações brasileiras somaram US$ 250,9 bilhões, crescimento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. - (crédito: Divulgação)

A balança comercial brasileira registrou superavit de US$ 7,4 bilhões em agosto de 2026, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (4/9) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O resultado representa uma alta de 23,8% em relação ao saldo de US$ 6 bilhões registrado no mesmo mês de 2025.

As exportações somaram US$ 33,2 bilhões em agosto, crescimento de 12,2% em valor na comparação anual. O volume de produtos exportados aumentou 2,2%, enquanto os preços médios tiveram alta de 9,3%.

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Já as importações alcançaram US$ 25,8 bilhões, alta de 9,2% em relação a agosto do ano passado. Apesar da redução de 2% no volume importado, os preços médios dos produtos comprados pelo Brasil no exterior cresceram 11%.

A corrente de comércio, que reúne exportações e importações, chegou a US$ 58,9 bilhões no mês, avanço de 10,9% na comparação com agosto de 2025.



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Entre janeiro e agosto de 2026, as exportações brasileiras somaram US$ 250,9 bilhões, crescimento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No período, o volume exportado aumentou 3%, enquanto os preços médios avançaram 6,7%.