Mercado reduz previsão de inflação e crescimento do PIB em 2026

No curto prazo, o Focus prevê inflação de 0,50% em setembro, 0,33% em outubro e 0,34% em novembro. - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O mercado financeiro reduziu as projeções para a inflação e o crescimento da economia brasileira em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira(14/9) pelo Banco Central(BC). A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5% para 4,90%, enquanto a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,93% para 1,89%.

Para 2027, a expectativa de inflação subiu de 4,29% para 4,30%. Para 2028 e 2029, as projeções foram mantidas em 3,80% e 3,50%, respectivamente. Em relação ao PIB, o mercado também reduziu a previsão para 2027, de 1,50% para 1,45%. Para 2028, a estimativa é de crescimento de 1,87%, enquanto para 2029 é de 2%.

A projeção para a taxa básica de juros, a Selic, permaneceu em 13,75% ao ano para o fim de 2026. A estimativa está estável há seis semanas. Para 2027, o mercado manteve a previsão de 12% ao ano, nível que permanece sem alteração há 13 semanas. Para 2028 e 2029, as estimativas são de Selic em 10,50% e 10% ao ano, respectivamente.



Nas projeções para o câmbio, o mercado manteve a expectativa de dólar a R$ 5,20 no fim de 2026. Para 2027, a previsão foi reduzida de R$ 5,30 para R$ 5,28. As estimativas para 2028 e 2029 são de R$ 5,30 e R$ 5,36.



Para o câmbio, as projeções são de R$ 5,15 em setembro, R$ 5,19 em outubro e R$ 5,20 em novembro.



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