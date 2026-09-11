Durigan: é preciso estabilizar regras fiscais e apontar caminho para desenvolvimento econômico

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (11) que é preciso estabilizar as regras fiscais no País para então olhar para o desenvolvimento econômico num possível próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele concede entrevista à Rádio Bandeirantes.
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"O que a gente precisa fazer é dar estabilidade para as regras fiscais do País e apontar um caminho talvez mais claro do ponto de vista do desenvolvimento econômico que nós queremos para o país", disse.
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Segundo ele, o debate está muito centrado na questão fiscal, que tem sua razão, mas seria preciso olhar para como o Brasil pode entrar no trilho do desenvolvimento mundial. No caso da Inteligência Artificial (IA), por exemplo, ele fala que não se pode concorrer com a China e os EUA.
"Vou dar o exemplo da inteligência artificial. Não cabe ao Brasil reabrir um debate ou querer ser um concorrente dos Estados Unidos e da China. Nós temos que entrar no que a gente tem de bom na inteligência artificial, no nível da aplicação, olhando para o nosso agro", completou.
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Esse debate, entretanto, só viria depois de uma pacificação das contas públicas e redução de juros. Falando como representante econômico da campanha petista à reeleição, ele comparou o governo atual com o antecessor, dizendo que os juros ficarão no mesmo patamar, mas houve melhores avaliações das agências de rating.
"Muito provavelmente, terminaremos com uma taxa de juros igual, hoje é 14%, igual a 13,75% ou mais baixa. Então, não tem aqui grandes oscilações, o que é ruim, a gente deveria ter baixado a taxa de juros. Mas quando você olha o risco País, o governo Bolsonaro recebeu com 164, entregou com 229, hoje é 120", declarou.
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