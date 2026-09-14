Crescimento no Sudeste explica virada de Flávio contra Lula no 2º turno

Há 40 dias, a vantagem de Flávio contra Lula no Sudeste era de dois pontos percentuais, agora está em 16 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR - Minervino Júnior/CB/D.A.Press - Montagem: Gemini)

A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14/9) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) pela primeira vez, durante a campanha, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno: 42% a 40%. Numericamente ainda é um empate técnico, mas uma análise dos dados da Quaest indicam que o crescimento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na região Sudeste explica a virada.

Flávio aparece com 47% das intenções de voto na região, contra 31% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença, que já foi de apenas 2 pontos percentuais em 5 de agosto, agora chega a 16 pontos a favor do senador.

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Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira mostra a disputa no segundo turno em cada uma das regiões do país (foto: Reprodução)

O Sudeste é a região mais populosa do país e concentra parte importante da campanha dos candidatos. O resultado regional contrasta com o cenário nacional do primeiro turno, no qual Lula ainda lidera, mas vê Flávio se aproximar. Segundo a pesquisa divulgada nesta segunda, Lula tem 36% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio. Para Felipe Nunes, CEO da Quaest, essa é a menor distância entre os dois na série histórica de primeiro turno da pesquisa.

Disputa regional

O desempenho dos dois candidatos varia de forma significativa entre as regiões. No Nordeste, Lula mantém uma vantagem ampla, com 60% das intenções de voto, contra 28% de Flávio. No Sul, ocorre o cenário inverso. Flávio aparece com 52%, enquanto Lula registra 30%. No Centro-Oeste/Norte, o candidato do PL tem 46%, contra 37% do petista.

Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula, com 42% contra 40%. O resultado ainda configura empate técnico. "É o mesmo resultado observado em abril, antes do vazamento do áudio entre Flávio e Vorcaro", afirmou Felipe Nunes.

Nesse cenário, 5% dos entrevistados se declararam indecisos e 13% disseram que não votariam em nenhum dos dois candidatos.

Lula ainda é apontado como favorito

Apesar da aproximação nas intenções de voto e da vantagem numérica de Flávio no segundo turno, Lula continua sendo apontado pela maioria dos entrevistados como o candidato com maior chance de vencer a eleição. De acordo com a Quaest, 54% dos brasileiros acreditam que Lula será o vencedor. Flávio Bolsonaro é citado por 31%. Outros nomes somam 3%, enquanto 12% não souberam responder.

No primeiro turno, Augusto Cury (Avante) aparece com 7%. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 4% cada um, enquanto Romeu Zema (Novo) registra 1%. Há ainda 10% de indecisos e 7% que afirmam não votar em nenhum dos candidatos.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiabilidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.