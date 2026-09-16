Bitcoin lidera retorno entre aplicações no governo Lula 3, aponta levantamento

Um levantamento realizado pela Elos Ayta Consultoria revela que, durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a aplicação que apresentou o maior rendimento entre as principais carteiras de investimento foi o bitcoin. Os dados, publicados nesta quarta-feira (16/9), com base no período de 1º de janeiro de 2023 a 15 de setembro de 2026, mostram que, nesse intervalo, a criptomoeda rendeu 342%.
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A título de comparação, no governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o bitcoin rendeu 495% e também apresentou, com ampla margem, o maior rendimento entre os investimentos considerados pela consultoria. A maior diferença, no entanto, entre as duas gestões está na variação do dólar. Enquanto no governo Bolsonaro houve valorização de 34,6% no câmbio PTAX, no Lula 3 o movimento é contrário, com leve queda de 1,32% até esta terça-feira (15).
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Na sequência do bitcoin, a aplicação com maior rendimento foi o BDRX — que reúne em um índice o desempenho médio das cotações dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) não patrocinados negociados na bolsa brasileira. Enquanto no governo Bolsonaro, a valorização foi de 100%, na gestão atual de Lula, esse resultado já chega a 148%, em relação aos quatro anos anteriores.
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O Índice de Dividendos (IDIV) também é destaque nos últimos quatros anos, com um rendimento total que chega a 82,7%. Para fechar o top 5 de aplicações mais rentáveis no governo atual, a Elos Ayta lista o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que subiu 69,6%, e o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com expansão de 57,4%.
Confira os números completos do levantamento:
Bitcoin
- Jair Bolsonaro: 495,58%
- Lula (até 15/set): 324,86%
BDRX
- Jair Bolsonaro: 100,91%
- Lula (até 15/set): 148,63%
IDIV
- Jair Bolsonaro: 51,51%
- Lula (até 15/set): 82,78%
Ibovespa
- Jair Bolsonaro: 24,86%
- Lula (até 15/set): 69,96%
CDI
- Jair Bolsonaro: 27,79%
- Lula (até 15/set): 57,46%
IMA Geral
- Jair Bolsonaro: 31,57%
- Lula (até 15/set): 51,20%
IHFA
- Jair Bolsonaro: 35,97%
- Lula (até 15/set): 41,58%
Poupança
- Jair Bolsonaro: 18,30%
- Lula (até 15/set): 33,08%
IFIX
- Jair Bolsonaro: 21,92%
- Lula (até 15/set): 30,61%
IPCA
- Jair Bolsonaro: 26,93%
- Lula (até 15/set): 17,90%
Small Caps
- Jair Bolsonaro: 11,87%
- Lula (até 15/set): 10,85%
Euro PTAX
- Jair Bolsonaro: 25,47%
- Lula (até 15/set): 6,71%
Dólar PTAX
- Jair Bolsonaro: 34,66%
- Lula (até 15/set): -1,32%
Fonte: Elos Ayta Consultoria
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