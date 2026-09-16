Bitcoin lidera retorno entre aplicações no governo Lula 3, aponta levantamento

Criado em 2009, o bitcoin tornou-se um dos ativos mais valiosos do mundo - (crédito: MichaelWuensch/Pixabay )

Um levantamento realizado pela Elos Ayta Consultoria revela que, durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a aplicação que apresentou o maior rendimento entre as principais carteiras de investimento foi o bitcoin. Os dados, publicados nesta quarta-feira (16/9), com base no período de 1º de janeiro de 2023 a 15 de setembro de 2026, mostram que, nesse intervalo, a criptomoeda rendeu 342%.

A título de comparação, no governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o bitcoin rendeu 495% e também apresentou, com ampla margem, o maior rendimento entre os investimentos considerados pela consultoria. A maior diferença, no entanto, entre as duas gestões está na variação do dólar. Enquanto no governo Bolsonaro houve valorização de 34,6% no câmbio PTAX, no Lula 3 o movimento é contrário, com leve queda de 1,32% até esta terça-feira (15).

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Na sequência do bitcoin, a aplicação com maior rendimento foi o BDRX — que reúne em um índice o desempenho médio das cotações dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) não patrocinados negociados na bolsa brasileira. Enquanto no governo Bolsonaro, a valorização foi de 100%, na gestão atual de Lula, esse resultado já chega a 148%, em relação aos quatro anos anteriores.



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O Índice de Dividendos (IDIV) também é destaque nos últimos quatros anos, com um rendimento total que chega a 82,7%. Para fechar o top 5 de aplicações mais rentáveis no governo atual, a Elos Ayta lista o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que subiu 69,6%, e o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com expansão de 57,4%.

Confira os números completos do levantamento:

Bitcoin



Jair Bolsonaro: 495,58%



Lula (até 15/set): 324,86%



BDRX



Jair Bolsonaro: 100,91%



Lula (até 15/set): 148,63%



IDIV



Jair Bolsonaro: 51,51%



Lula (até 15/set): 82,78%



Ibovespa



Jair Bolsonaro: 24,86%



Lula (até 15/set): 69,96%



CDI



Jair Bolsonaro: 27,79%



Lula (até 15/set): 57,46%



IMA Geral



Jair Bolsonaro: 31,57%



Lula (até 15/set): 51,20%



IHFA



Jair Bolsonaro: 35,97%



Lula (até 15/set): 41,58%



Poupança



Jair Bolsonaro: 18,30%



Lula (até 15/set): 33,08%



IFIX



Jair Bolsonaro: 21,92%



Lula (até 15/set): 30,61%



IPCA



Jair Bolsonaro: 26,93%



Lula (até 15/set): 17,90%



Small Caps



Jair Bolsonaro: 11,87%



Lula (até 15/set): 10,85%



Euro PTAX



Jair Bolsonaro: 25,47%



Lula (até 15/set): 6,71%



Dólar PTAX



Jair Bolsonaro: 34,66%



Lula (até 15/set): -1,32%



Fonte: Elos Ayta Consultoria

