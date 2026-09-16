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Bitcoin lidera retorno entre aplicações no governo Lula 3, aponta levantamento

Até 15 de setembro, a criptomoeda acumulou valorização de 342% desde o início do atual governo. No mesmo período, o dólar PTAX registrou queda de 1,32%

Criado em 2009, o bitcoin tornou-se um dos ativos mais valiosos do mundo - (crédito: MichaelWuensch/Pixabay )
Criado em 2009, o bitcoin tornou-se um dos ativos mais valiosos do mundo - (crédito: MichaelWuensch/Pixabay )

Um levantamento realizado pela Elos Ayta Consultoria revela que, durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a aplicação que apresentou o maior rendimento entre as principais carteiras de investimento foi o bitcoin. Os dados, publicados nesta quarta-feira (16/9), com base no período de 1º de janeiro de 2023 a 15 de setembro de 2026, mostram que, nesse intervalo, a criptomoeda rendeu 342%.

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A título de comparação, no governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o bitcoin rendeu 495% e também apresentou, com ampla margem, o maior rendimento entre os investimentos considerados pela consultoria. A maior diferença, no entanto, entre as duas gestões está na variação do dólar. Enquanto no governo Bolsonaro houve valorização de 34,6% no câmbio PTAX, no Lula 3 o movimento é contrário, com leve queda de 1,32% até esta terça-feira (15).

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Na sequência do bitcoin, a aplicação com maior rendimento foi o BDRX — que reúne em um índice o desempenho médio das cotações dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) não patrocinados negociados na bolsa brasileira. Enquanto no governo Bolsonaro, a valorização foi de 100%, na gestão atual de Lula, esse resultado já chega a 148%, em relação aos quatro anos anteriores.



O Índice de Dividendos (IDIV) também é destaque nos últimos quatros anos, com um rendimento total que chega a 82,7%. Para fechar o top 5 de aplicações mais rentáveis no governo atual, a Elos Ayta lista o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que subiu 69,6%, e o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com expansão de 57,4%.


Confira os números completos do levantamento:


Bitcoin



  • Jair Bolsonaro: 495,58%

  • Lula (até 15/set): 324,86%


BDRX



  • Jair Bolsonaro: 100,91%

  • Lula (até 15/set): 148,63%


IDIV



  • Jair Bolsonaro: 51,51%

  • Lula (até 15/set): 82,78%


Ibovespa



  • Jair Bolsonaro: 24,86%

  • Lula (até 15/set): 69,96%


CDI



  • Jair Bolsonaro: 27,79%

  • Lula (até 15/set): 57,46%


IMA Geral



  • Jair Bolsonaro: 31,57%

  • Lula (até 15/set): 51,20%


IHFA



  • Jair Bolsonaro: 35,97%

  • Lula (até 15/set): 41,58%


Poupança



  • Jair Bolsonaro: 18,30%

  • Lula (até 15/set): 33,08%


IFIX



  • Jair Bolsonaro: 21,92%

  • Lula (até 15/set): 30,61%


IPCA



  • Jair Bolsonaro: 26,93%

  • Lula (até 15/set): 17,90%


Small Caps



  • Jair Bolsonaro: 11,87%

  • Lula (até 15/set): 10,85%


Euro PTAX



  • Jair Bolsonaro: 25,47%

  • Lula (até 15/set): 6,71%


Dólar PTAX



  • Jair Bolsonaro: 34,66%

  • Lula (até 15/set): -1,32%


Fonte: Elos Ayta Consultoria



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Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 16/09/2026 15:59
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