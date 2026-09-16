TJSP julga ação da Keeta contra "cláusulas de banimento" da 99Food no fim do mês

Keeta e 99Food protagonizam disputa que já passou pelo Cade e agora deve ser travada na Justiça de São Paulo. - (crédito: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) deve analisar no próximo dia 29 de setembro a ação movida pela empresa de delivery Keeta — braço da multinacional chinesa Meituan no Brasil — contra o que eles chamam de ‘cláusulas de banimento’ que seriam praticadas pela 99Food no mercado de entregas de comida na capital paulista.

A Keeta alega que a empresa concorrente prejudica o mercado com uma medida anticoncorrencial ao aplicar essas cláusulas em contratos de exclusividade com restaurantes na cidade de São Paulo. Uma pesquisa feita pela empresa e publicada nesta quarta-feira (16/9) aponta que 85,7% dos restaurantes âncora de São Paulo estão impedidos de trabalhar com a Keeta por meio de cláusulas de banimento ou exclusividade.



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Os chamados ‘restaurantes-âncora’ são as redes que contam com cinco ou mais estabelecimentos na região metropolitana da capital. Entre os segmentos mais impactados são os que trabalham com a venda de pizza e de comidas saudáveis. Ambas contam com 92% das redes mapeadas bloqueadas, segundo o levantamento. Outras áreas afetadas incluem culinária brasileira (88%), hambúrgueres (86%) e culinária asiática (78%).

Na avaliação do vice-presidente da Keeta, Danilo Mansano, a pesquisa indica a necessidade de prezar por um mercado mais competitivo e sustentável. “A estrutura atual prejudica restaurantes, entregadores parceiros e consumidores, e ajuda a explicar por que o Brasil ficou parado enquanto o setor de delivery avançou globalmente em competição, inovação e qualidade de serviço”, avalia.



A Keeta chegou ao Brasil em 2025 e mantém operações apenas na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. A empresa chegou a anunciar expansão para o Rio de Janeiro, mas voltou atrás após realizar novas pesquisas de mercado e entender que deveria frear esse movimento por hora. Ela opera, também, em países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

99Food: exclusividade não é banimento

Sobre as acusações de praticar medidas anticoncorrenciais, a 99Food nega que os contratos de exclusividade firmados pela empresa sejam prejudiciais ao mercado. Vale destacar que esses contratos são utilizados pelas principais concorrentes nesse mercado para se firmar em um mercado altamente concentrado em uma empresa. Atualmente, o iFood ainda detém cerca de 80% a 90% desse mercado no país.

Dados do próprio iFood ainda revelam que a empresa possui 65 milhões de consumidores ativos no Brasil e reúne 500 mil estabelecimentos parceiros. A plataforma está presente em mais de 2 mil cidades, com mais de 180 milhões de pedidos realizados por mês e 600 mil entregadores parceiros conectados.



Em resposta à decisão do Cade, que entendeu não haver necessidade de adotar medida preventiva contra a 99Food, a empresa destacou ter recebido o resultado com ‘tranquilidade’. Na mesma nota, ela sustenta que as parcerias firmadas com os restaurantes produzem “efeitos positivos” e reforçam o “compromisso da companhia de continuar investindo no mercado em benefício dos restaurantes, entregadores parceiros e consumidores”.

“Vemos com bons olhos que outras plataformas do setor, como iFood e Keeta, também passem a integrar o escopo de análise da autoridade, o que permite ao Cade construir um retrato mais completo de como o mercado de delivery opera hoje como um todo, e não apenas de uma de suas partes”, sustentou.

