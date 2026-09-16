iFood anuncia investimento de R$ 24 bilhões até março de 2027

iFood movimenta R$ 167 bi na economia e supera PIB de seis estados - (crédito: Divulgação/iFood)

São Paulo* — O iFood anunciou o investimento de R$ 24 bilhões no Brasil para o ano fiscal da empresa que vai de abril de 2026 a março de 2027. O valor representa um aumento de 41% em relação ao ciclo anterior, quando foram aportados R$ 17 bilhões. O anúncio oficial será feito durante o iFood Move 2026, realizado hoje (16/9) e amanhã (17), no São Paulo Expo.

O investimento será distribuído em quatro frentes. A primeira prevê o fortalecimento dos restaurantes parceiros, com ferramentas para digitalizar a gestão dos estabelecimentos e integrar as experiências on-line e off-line. Entre as soluções estão reserva de mesas, cashback e descontos no salão, com o objetivo de atrair consumidores e reduzir a ociosidade nos períodos de menor movimento.

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A segunda frente prevê a expansão da atuação do iFood em novas categorias, como supermercados, farmácias, pet shops e lojas de varejo.

A terceira envolve tecnologia própria e inteligência artificial. Mais de R$ 2 bilhões serão destinados ao desenvolvimento de agentes de IA e do Large Commerce Model (LCM), modelo de IA generativa desenvolvido em parceria com a Prosus. A tecnologia utiliza dados como cliques, buscas, compras, cancelamentos e avaliações para interpretar a intenção de compra dos usuários e gerar notificações e recomendações.

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A quarta frente contempla soluções para além do delivery e a expansão do iFood Pago, fintech da empresa voltada ao fornecimento de crédito para pequenos e médios restaurantes, que representam mais de 70% da base de estabelecimentos parceiros.

Segundo pesquisa da Ipsos com parceiros que utilizaram o crédito do iFood Pago, 79% relataram impacto positivo do recurso e 77% afirmaram que ele contribuiu para o crescimento dos negócios. Mais de 63% disseram que não haviam conseguido obter crédito anteriormente em bancos tradicionais.

Atualmente, o iFood registra 65 milhões de consumidores ativos no Brasil e reúne 500 mil estabelecimentos parceiros. A plataforma está presente em mais de 2 mil cidades, com mais de 180 milhões de pedidos realizados por mês e 600 mil entregadores parceiros conectados.

Dados de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apontam que as atividades relacionadas ao iFood representam 0,70% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em 2025, o ecossistema da empresa movimentou R$ 167 bilhões na economia e gerou 1,18 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos, número que corresponde a mais de 1% da população ocupada do país e representa crescimento superior a 10% em relação ao ano anterior.



*o repórter viajou a convite do Ifood