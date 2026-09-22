Preço das passagens aéreas sobe 14,5% em agosto, informa Anac

A tarifa média de passagens no país chegou a R$ 776,87 por trecho - (crédito: AFP)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou nesta terça-feira (22/9) o relatório de indicadores do setor com dados do último mês de agosto. Nesse período, a tarifa média de passagens no país, que considera todas as rotas de todas as empresas que operam no segmento, chegou a R$ 776,87 por trecho, o que representa um aumento de 14,5% na comparação interanual, e de 15,1% ante agosto de 2024.

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Os valores foram atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Também em agosto, o preço do Querosene de Aviação (QAV) — combustível utilizado nas aeronaves — subiu 31,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior e chegou a R$ 4,98 por litro. Em relação a agosto de 2024, o aumento foi de 10,4%.

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O levantamento da Anac também mostra que 34,8% dos assentos comercializados no mês ficaram na faixa abaixo de R$ 500, enquanto 9,2% foram vendidos por mais de R$ 1,5 mil. A metodologia da agência para calcular as tarifas médias engloba todos os bilhetes aéreos adquiridos em agosto pelos passageiros domésticos, rota a rota.

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A análise considera somente o preço pago pelo serviço de transporte aéreo e não inclui outras taxas adicionais, como serviços adquiridos à parte. O indicador também exclui a taxa de embarque.

O QAV, assim como outros combustíveis (gasolina, diesel, etc.), teve o preço impactado diretamente pela valorização do barril de petróleo no mercado internacional neste ano, uma das maiores causas para o aumento mais forte nos preços em relação a 2025. O valor da commodity ainda se recupera lentamente desde o pico de abril, quando chegou a ficar próximo do patamar de US$ 120, o barril.

