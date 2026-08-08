Guerra no Irã faz preço do querosene de aviação disparar no Brasil

Companhias aéreas brasileiras lidam com o alto custo do querosene de aviação, encarecendo a operação de suas aeronaves - (crédito: AFP)

As companhias aéreas brasileiras gastaram R$ 5,2 bilhões a mais com querosene de aviação (QAV) desde o início do conflito entre Estados Unidos e Irã, em 28 de fevereiro. O levantamento é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa Azul, Gol e Latam.

Após o reajuste de 1,9% (R$ 0,09 por litro) anunciado pela Petrobras no último dia 1º, o preço do combustível acumula alta de 49% desde o início da guerra. Com isso, o QAV passou a representar 39% dos custos das empresas, ante 32% antes do conflito.

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Segundo a Abear, a forte exposição ao mercado internacional fez o preço do combustível praticamente dobrar em maio, na comparação com o período pré-guerra. Apenas naquele mês, o gasto adicional das empresas foi de cerca de R$ 1,6 bilhão, valor que equivale ao arrendamento de aproximadamente 830 aeronaves.

Durante uma audiência pública em junho, o presidente da Abear, Juliano Noman, classificou o valor como exorbitante. "Hoje temos em torno de 500 aviões voando no Brasil. O que pagamos a mais de combustível em maio já representa mais da metade do que gastamos com o leasing da frota atual", afirmou na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara.

O preço do QAV é reajustado mensalmente pela Petrobras. Em julho, a estatal reduziu o valor em 14,2% (R$ 0,93 por litro) após três aumentos consecutivos, mas os preços seguem em patamares elevados.

Crédito para o setor aéreo

No fim de julho, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, anunciou a liberação de R$ 13,2 bilhões em crédito para as três maiores companhias do país e para a regional Abaeté. Deste total, R$ 8 bilhões serão para capital de giro, com taxa de financiamento de 4% ao ano.

"Estamos dando linhas de crédito para as aéreas atravessarem a guerra no Irã", disse Mercadante. Ele lembrou que, ao contrário de concorrentes internacionais, as empresas brasileiras não receberam aportes diretos do governo nos últimos anos.

Pelo programa, Gol, Latam e Azul terão acesso a financiamentos de até R$ 2,6 bilhões cada. A Abaeté Táxi Aéreo poderá contratar até R$ 8 milhões.

Crise

A escalada do conflito no Oriente Médio gerou temores de interrupção na oferta global de petróleo, especialmente devido à importância da região para o abastecimento mundial. O risco de restrições no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo consumido no planeta, elevou as cotações do barril.

O aumento dos preços da energia afeta outros setores além da aviação. Custos de combustíveis mais altos tendem a pressionar a inflação, encarecer o transporte de mercadorias e reduzir o ritmo do crescimento econômico em vários países.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.