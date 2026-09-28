Após proibição das bets, governo derruba 506 sites suspeitos de apostas

Uma ação coordenada pelos ministérios da Justiça e da Segurança (MJSP) e da Fazenda (MF) derrubou 506 sites com indícios de oferta irregular de apostas no Brasil. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (28/9) e, em nota, o governo federal informou que segue monitorando as plataformas para identificar irregularidades.

A ação ocorre após a edição, na última sexta-feira (25/9), de uma medida provisória (MP) que proíbe a exploração e a publicidade das apostas de quota fixa, também conhecidas como as bets, no Brasil.

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Apesar da suspensão, o governo informou que anúncios de apostas continuaram circulando em plataformas digitais mesmo após a publicação da proibição via MP. Um relatório técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab/SENASP), produzido em 27 de setembro, identificou sete anúncios na Meta.

Dois deles começaram a ser veiculados em 25 de setembro, já durante a vigência da MP. Neste caso, a legislação determinou que sua retirada ocorresse dentro de 10 dias. Na avaliação do Ciberlab/SENASP, o prazo se encerra na próxima segunda-feira (5/10).

Os outros cinco anúncios começaram a circular antes da publicação e permaneciam ativos depois da entrada em vigor da nova regra. Neste caso, em tese, se configura como infração à proibição desde o início da sua veiculação.

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Segundo a nota, os conteúdos encontrados na Meta envolviam chamadas para cadastro, oferta de bônus, divulgação de jogos de cassino e incentivos como "Convide amigos e ganhe R$ 888,00" e "Ganhe R$ 50,00 grátis".

Alguns anúncios inclusive utilizavam nomes de páginas diferentes das marcas exibidas. Tal cenário aponta, segundo o relatório, para possível ocultação do anunciante real e do destino do tráfego.

No Google, a Ciberlab encontrou cerca de 1.960 anúncios, referentes a sete domínios, exibidos no Brasil entre os dias 25 e 27 de setembro. Os conteúdos passam por chamadas como "Deposite agora e jogue Aviator", "Jogue joguinhos valendo dinheiro e teste sua sorte" e ofertas para abertura de contas.