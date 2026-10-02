Ministro diz que 3,5 milhões de pessoas foram "protegidas" de conteúdos sobre bets

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, após reunião na sede da pasta, nesta sexta-feira (2/10). - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, reforçou que o governo está em clima de esforço concentrado para derrubar sites que operam com apostas, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo ele, houve esforço em três áreas da pasta, não apenas para o tratamento sobre as bets, mas também sobre outros temas dentro do MJSP.

“Nós criamos um departamento de fiscalização novo no âmbito da Senacon, são estruturas enxutas, mas muito ágeis, que vão tratar, no caso da Senacon, não só do tema das bets, mas do cambismo digital, do tema dos combustíveis e outras áreas de atuação nossa, também a questão da pirataria e outras”, destacou o chefe da pasta, após participar de reunião com o ministro Dario Durigan, nesta sexta-feira (2/10).

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Além disso, o ministério também estabeleceu uma coordenação geral junto com a Polícia Federal para tratar sobre lavagem de dinheiro, o que tem impacto direto sobre as bets ilegais que ainda estiverem em operação. Segundo ele, até quinta-feira (1º), 8,3 mil sites que operam com jogo ilegal já haviam sido derrubados desde a última sexta-feira (25), quando a medida provisória que proíbe as bets foi publicada.

Até o fim desta semana, o governo espera ter derrubado mais 10 mil sites, além das 73 mil páginas que já haviam sido retiradas do ar na semana anterior.

O governo também está de olho nos conteúdos de influenciadores nas redes sociais. A operação serve, ainda, para derrubar contas e grupos de mensageria que divulgam jogos de aposta. Ao incluir redes como Telegram, TikTok e outras plataformas, o ministro da Justiça disse que o governo já “protegeu” cerca de 3,5 milhões da exposição de postagens e mensagens do gênero.

“Quando a gente olha os perfis que foram derrubados, os grupos de redes de mensageria que foram derrubados, influenciadores que foram tirados do ar, a gente percebe que eles influenciavam, eles impactavam até 3,5 milhões de usuários digitais que passam agora a não receber esse incentivo do jogo pelas redes sociais e pelas plataformas de mensageria. Isso para além do que constava na auto exclusão”, disse Durigan.

