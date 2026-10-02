Petrobras encontra nova reserva de petróleo no Amapá, na Foz do Amazonas

Testes laboratoriais já concluídos confirmaram a boa qualidade do petróleo descoberto na região em agosto - (crédito: Divulgação)

A Petrobras encontrou um novo intervalo portador de petróleo no poço Morpho (1-BRSA-1405-APS), no bloco FZA-M-59, em águas ultraprofundas na costa do Amapá. A área está localizada em uma lâmina d’água de 2.886 metros. A identificação foi feita por meio de perfis elétricos, indícios em rocha e amostras de fluidos coletadas durante as operações, segundo informou a Petrobras nesta sexta-feira (2/10).

A perfuração que realizou a descoberta dava continuidade aos trabalhos realizados após a primeira descoberta divulgada em agosto de 2026 e buscava avaliar camadas exploratórias mais profundas. O novo achado amplia o conhecimento sobre o potencial da área e reúne dados para a avaliação dos sistemas petrolíferos e dos recursos da Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Sinais de petróleo na Margem Equatorial abrem nova frente exploratória

Os dados coletados durante a operação ainda passam por análises laboratoriais, que serão integradas ao conjunto de informações obtidas na perfuração. Em relação à descoberta anunciada em agosto, os testes laboratoriais já concluídos confirmaram a boa qualidade do petróleo.



A Petrobras informou que concluirá a perfuração do poço e seguirá avaliando as formações identificadas. Os trabalhos, segundo a empresa, serão realizados com foco na segurança, no meio ambiente e nas pessoas.

Leia também: Veja linha do tempo da perfuração por petróleo na Margem Equatorial



A exploração do bloco FZA-M-59 faz parte da estratégia da Petrobras de recompor as reservas de petróleo e gás em novas fronteiras exploratórias, com o objetivo de suprir a demanda energética do Brasil.



