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Petrobras encontra nova reserva de petróleo no Amapá, na Foz do Amazonas

Descoberta no bloco FZA-M-59 amplia dados sobre o potencial da Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas

Testes laboratoriais já concluídos confirmaram a boa qualidade do petróleo descoberto na região em agosto - (crédito: Divulgação)
Testes laboratoriais já concluídos confirmaram a boa qualidade do petróleo descoberto na região em agosto - (crédito: Divulgação)

A Petrobras encontrou um novo intervalo portador de petróleo no poço Morpho (1-BRSA-1405-APS), no bloco FZA-M-59, em águas ultraprofundas na costa do Amapá. A área está localizada em uma lâmina d’água de 2.886 metros. A identificação foi feita por meio de perfis elétricos, indícios em rocha e amostras de fluidos coletadas durante as operações, segundo informou a Petrobras nesta sexta-feira (2/10).

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A perfuração que realizou a descoberta dava continuidade aos trabalhos realizados após a primeira descoberta divulgada em agosto de 2026 e buscava avaliar camadas exploratórias mais profundas. O novo achado amplia o conhecimento sobre o potencial da área e reúne dados para a avaliação dos sistemas petrolíferos e dos recursos da Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas.

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Os dados coletados durante a operação ainda passam por análises laboratoriais, que serão integradas ao conjunto de informações obtidas na perfuração. Em relação à descoberta anunciada em agosto, os testes laboratoriais já concluídos confirmaram a boa qualidade do petróleo.

A Petrobras informou que concluirá a perfuração do poço e seguirá avaliando as formações identificadas. Os trabalhos, segundo a empresa, serão realizados com foco na segurança, no meio ambiente e nas pessoas.

A exploração do bloco FZA-M-59 faz parte da estratégia da Petrobras de recompor as reservas de petróleo e gás em novas fronteiras exploratórias, com o objetivo de suprir a demanda energética do Brasil.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 02/10/2026 09:53 / atualizado em 02/10/2026 09:55
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