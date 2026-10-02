Governo identificou 48 contas com mais de R$ 500 mil em bets, diz Durigan

Desde a proibição aos sites que operam com quota fixa, com a medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última sexta-feira (25/9), o governo federal opera para derrubar as páginas que ainda estão no ar e praticam a atividade, agora considerada ilegal em todo o país. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, as equipes já identificaram 48 contas que apresentavam um saldo superior a R$ 500 mil.

“Esse é um detalhe importante que a fiscalização tem apontado para que a gente também informe que tem um patamar de conta que passa, inclusive, por uma análise diferente, pormenorizada, para entender o volume grande de recurso que tem nessas 48 contas específicas”, disse Durigan, nesta sexta-feira (2/10), após participar de uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

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O chefe da pasta não confirmou e nem descartou a possibilidade de lavagem de dinheiro e disse que todas as contas estavam ligadas a números do Cadastro de Pessoas Físicas (CPFs). “Não estou dizendo que todas (as contas) são (lavagem de dinheiro), mas há uma movimentação que discrepa do grosso das contas que tinham recurso em apostas e podem, sim, estar sujeitas a alguma investigação”, destacou.

O ministro ainda reforçou que os clientes que ainda estiverem com saldos em contas ligadas a essas bets devem retirar o dinheiro até a próxima segunda-feira, dia 5 de outubro. Ele ressaltou, no entanto, que as pessoas que não conseguirem retirar os recursos desses sites serão ressarcidas pelos próprios bancos que operam para as bets. A expectativa é que a devolução ocorra entre os dias 9 e 14 de outubro, como afirmou o chefe da equipe econômica.

Saldo remanescente

Segundo a Fazenda, até a sexta-feira anterior, havia um saldo de R$ 2,1 bilhões nas contas físicas nesses sites, e que na última semana já houve uma redução de mais de 30%, o que representa R$ 652 milhões a menos nessas contas. Diante disso, ainda há cerca de R$ 1,4 bilhão nesses saldos remanescentes.

“Quem tiver um saldo remanescente nas empresas até então legalizadas, vá até essas empresas. Segunda-feira elas ainda estão com um site disponível para fazer esse saque, essa retirada. E, portanto, esse recurso remanescente, o jeito mais simples e fácil da pessoa pegar o seu dinheiro de volta é entrar no site, retomar o dinheiro até segunda-feira, dia 5, fim do dia”, reforçou o ministro.